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19 августа в Самаре состоится юбилейный V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»

16 августа 2023 17:26
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Самарское знамя – символ победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., освобождения стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига.

19 августа в Самаре состоится юбилейный V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»

С 2019 года патриотический фестиваль «Самарское Знамя» является основным мероприятием одноименного Международного патриотического проекта, реализуемого с 2017 года региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» при поддержке Правительства Самарской области и Самарской митрополии, в сотрудничестве с представителями Международного Движения Русофилов. Проект направлен на популяризацию российской военной истории и вклада России в освобождение и государственность многих стран Европы, истории дружбы славянских народов и прославление выдающихся деятелей страны. 

Самарское знамя – символ победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., освобождения стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига, чести и доблести русского солдата и офицера, народа готового всегда придти на помощь, единственное в мире полотнище, удостоенное Ордена «За храбрость» Республики Болгарии. 

Сегодня Самарское знамя хранится в Софии в Национальном музее военной истории Болгарии в отдельном помещении с особыми условиями и под усиленной охраной. Одна из редких копий знамени хранится в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В 2018 году ее передал собору Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

Сегодня в ходе специальной военной операции Самарское Знамя, освященное славными боевыми подвигами наших предков, защищающих мирных жителей, славянскую культуру и православную веру, историческую память и правду, является символом Самарского батальона. 

 В августе 2022 года копию исторического знамени передал бойцам Глава региона Дмитрий Азаров. «В условиях сложной геополитической обстановки и проведения специальной военной операции Самарское знамя по-прежнему остается важным духовным символом, который позволяет черпать силы в борьбе с фашизмом и противостоянии с коллективным Западом, укрепляет нашу веру в победу и вдохновляет на новые свершения», - подчеркивал руководитель области.

Пятый юбилейный фестиваль «Самарское Знамя» начнется 19 августа в 12.00 с торжественного молебна в Иверском женском монастыре 

(г. Самара, Волжский проспект, д. 1, корпус 1). Именно здесь 146 лет назад монахини вышили легендарное Самарское знамя. Молебен проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. После молебна состоится церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П.В. Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада (г. Самара, ул. Красноармейская, 2а), где пройдут основные мероприятия фестиваля. 

Так, в 13:00 состоится торжественная церемония открытия V Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя», в ходе которой наградят победителей творческих конкурсов проекта и прозвучит патриотическая концертная программа с участием военного оркестра 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Особенностью концерта станет историческая форма Александрийского полка, ныне 15 Гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, в которую будут одеты военные музыканты оркестра.

Также до 19.00 в Струковском саду будут работать 40 интерактивных площадок, воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века с участием военно-исторических клубов из разных регионов России, а также площадки с информацией, направленной на поддержку и прославление современных героев страны. 

Традиционно в мероприятии принимают участие члены Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самары, представители Российского военно-исторического общества, исторических клубов из разных регионов Российской Федерации, а также Республики Болгарии и Координационного Совета Международного Движения Русофилов, а также потомки участников исторических событий Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

 

Фото:    администрация Самары

 

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