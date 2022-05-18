18 мая – День Самарского Знамени

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18 мая 1877 года самарцы передали знамя, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, болгарским ополченцам, сражавшимся в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Самарское Знамя — один из символов вооружённых сил Болгарии. Полотно было подарено жителями Самары болгарским ополченцам во время Русско-турецкой войны.

В то время у болгарского народа, жившего в течение почти пятисот лет в условиях оккупации, не было своего боевого символа. Узнав об этом, гласный городской Думы Самары Петр Алабин выступил с инициативой изготовить и передать в дар болгарскому народу знамя. Эскиз необычного дара изготовил художник Николай Евстафьевич Симаков. За изготовление знамени по его эскизу взялись монахини Иверского женского монастыря.

На одной стороне красно-бело-синего полотнища в черном кресте, украшенном золотыми арабесками, художник изобразил славянских первоучителей Кирилла и Мефодия.

На другой – икону Иверской Божией Матери, во имя которой в Самаре был основан женский монастырь.

Серебряный наконечник флагштока был выполнен в византийском стиле по эскизу графа Рошфора. Древко знамени сделали черным, в виде копья.

Знамя было вручено 18 мая 1877 года. Делегацию из города Самара возглавляли Ефим Кожевников и Пётр Алабин.

Самарское Знамя — единственное полотнище, награждённое Орденом «За храбрость» республики Болгария, который позднее был помещён в богато украшенный наконечник флагштока.

Современный Флаг Самарской области, утверждённый в 1998 году, взял за основу именно Самарское Знамя, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО