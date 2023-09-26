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Свыше 100 тыс. человек, которые представляют 17 тыс. семей из 89 регионов России, подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное», сообщает пресс-служба Росмолодежи.



«Это у нас семейное» – новый открытый семейный конкурс, объединяющий и сближающий поколения. А еще это классная возможность стать частью большого сообщества семей и гарантированное знакомство с новыми друзьями!



Победителей ждут 30 сертификатов на 5 000 000 рублей на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий! А еще много интересных заданий и классных подарков от партнеров для самых активных участников!



Принять участие в конкурсе может семейная команда из 4 и более родственников — представители не менее 3 поколений. Например: дети, родители, бабушки и дедушки. Самому младшему участнику должно быть от 6 до 17 лет.



До 4 ноября регистрируйте свою семейную команду на сайте этосемейное.рф и заполняйте анкету. Делайте вместе с семьей добрые дела, занимайтесь спортом, узнавайте историю своей семьи и создавайте поводы для семейной гордости. Выполняйте задания и набирайте баллы и открывайте новые возможности для своей семьи!