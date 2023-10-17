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17 октября проводится Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

17 октября 2023 16:22
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В России, по данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2023 года сократилось  почти на два миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ежегодно 17 октября проводится Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Памятная дата ООН была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 22 декабря 1992 года, пишет "Парламентская газета".

История Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты началась 17 октября 1987 года на площади Трокадеро в Париже, где была подписана Всеобщая декларация прав человека. Неправительственные организации мира по инициативе  Международного движения за оказание помощи бедствующим группам населения «Четвертый мир» провели Всемирный день борьбы за преодоление крайней  нищеты. С тех пор ежегодно люди разных убеждений, вероисповеданий и социального статуса собирались 17 октября, чтобы продемонстрировать солидарность с малоимущими.

22 декабря 1992 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и призвала власти всех государств мира проводить в этот день различные мероприятия, посвященные ликвидации бедности.

По информации ООН, к 2030 году 7% населения Земли, или 575 миллионов человек, могут оказаться в условиях крайней бедности.

В России, по данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2023 года сократилось  почти на два миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 15,7 миллиона человек. На снижение уровня бедности повлияла реализация различных социальных программ, которые направлены на наиболее уязвимые слои населения, а также рост заработных плат и пенсий.

 

Фото:   freepik.com

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