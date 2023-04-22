17 иностранцев в двухкомнатной квартире в Тольятти хотела зарегистрировать пенсионерка

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В Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1947 года рождения с января текущего года по март незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту проживания в двухкомнатной квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения. Установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей. Соседи подозреваемой пояснили, что в подъезде иностранные граждане не появлялись.

Женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. По информации полицейских, пенсионерка ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 2 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.