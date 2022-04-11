17 апреля в Самаре пройдет Космический полумарафон

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17 апреля 2022 года в Самаре пройдет Космический полумарафон - легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Событие проходит в столице 63-го региона в шестой раз и собирает более 2000 участников с более чем 250 городов России.

Основные задачи мероприятия: популяризация бега в Самаре и регионе, привлечение населения к регулярным занятиям бегом, повышение спортивного мастерства спортсменов, пропаганда здорового образа жизни.

Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш – на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС. Начало забега в 08:00. Торжественное открытие Космического полумарафона запланировано на 09:00.

Дистанции:

- Детский забег (ребята от 1 года до 10 лет включительно) – 600 м;

- Корпоративный забег 5×3 км;

- 3 км, 10 км, 21,1 км;

- «Самарская миля» - 1 586 м.

Дистанции соревнований по северной ходьбе:

- 3 км;

- 10 км.

Подробнее с трассами можно ознакомиться в приложении.

К участию в забеге допускаются:

- в возрасте от 1 года до 10 лет включительно на детский забег 600 м (от 1-го до 4-х лет вместе с родителями);

- от 11 лет на дистанции 3 км, «Самарская миля» 1 586 м и корпоративный забег 5×3 км;

- от 14 лет на дистанцию 10 км;

- от 16 лет на дистанции 21,1 км.

К участию в соревнованиях по северной ходьбе в рамках забега допускаются участники:

- от 11 лет на дистанцию северная ходьба 3 км;

- от 14 лет на дистанцию северная ходьба 10 км.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться 15 и 16 апреля по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 30 (ТЦ «Космопорт»).

Участники на дистанциях 21,1 км, 10 км, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин награждаются дипломами, медалями, призами. Всем участникам, завершившим дистанцию (кроме «Самарской Мили») будет вручена памятная медаль финишера.

Дополнительную информацию о забеге можно узнать здесь.

Фото: администрация Самары