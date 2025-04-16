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17 апреля глава Железнодорожного района Самары проведет прямой эфир с жителями

16 апреля 2025 11:52
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17 апреля глава Железнодорожного района Самары проведет прямой эфир с жителями

Завтра, 17 апреля, в 18.00 глава Железнодорожного внутригородского района Самары Вадим Тюнин на своей страничке Вконтакте проведет прямой эфир с жителями.

В рамках «прямой линии» глава района представит слушателям программу развития Железнодорожного района на 2025 год, коснется тем благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, расскажет о социальных проектах, в том числе приуроченных к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 Ещё есть время направить интересующиеся вас вопросы  и предложения в адрес главы района на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

В рамках прямого эфира Вадим Тюнин ответит на вопросы, поступившие на платформу, и на вопросы, которые вы напишете в комментариях к эфиру.
https://vkvideo.ru/video711676199_456239088

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