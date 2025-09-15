16 сентября в Самаре откроется мемориальная доска народному артисту России Владимиру Борисову

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

16 сентября в Самаре откроется мемориальная доска народному артисту России Владимиру Борисову

15 сентября 2025 13:24
151
16 сентября в Самаре откроется мемориальная доска народному артисту России Владимиру Борисову

16 сентября в 13.00  по адресу ул. Ленинская, д. 202, состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски народному артисту России, лауреату Государственной премии РСФСР Владимиру Борисову.

Владимир Владимирович Борисов (1948 – 2023) – коренной москвич, по окончании Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина в 1974 году приехал работать в Куйбышевский драматический театр. Это был его единственный и любимый театр, которому он посвятил всю свою творческую жизнь.

В первой же роли в спектакле «Золотая карета» он привлёк внимание театралов и критиков. Спектакль был удостоен Государственной премии РСФСР в 1976 году, и Владимир Борисов стал самым молодым её лауреатом.

Владимир Борисов был ведущим артистом театра. За 48 лет на сцене Самарской драмы любимец публики создал ряд ярких и запоминающихся образов, успешно снимался в кино. Одним из самых популярных и знаковых стал многосерийный фильм «Вечный зов».

Владимир Борисов пользовался огромным уважением и любовью зрителей. Имя актёра вписано золотыми буквами в историю театрального искусства Самарской области и России.

Мемориальная доска, которую изготовил скульптор Дмитрий Власов, будет открыта на доме, где жил Владимир Борисов. 

В церемонии примут участие вдова артиста Нина Васильевна Борисова, коллектив Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
247
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
189
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
590
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
507
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
459
Весь список