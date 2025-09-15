16 сентября в Самаре откроется мемориальная доска народному артисту России Владимиру Борисову

151

16 сентября в 13.00 по адресу ул. Ленинская, д. 202, состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски народному артисту России, лауреату Государственной премии РСФСР Владимиру Борисову.

Владимир Владимирович Борисов (1948 – 2023) – коренной москвич, по окончании Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина в 1974 году приехал работать в Куйбышевский драматический театр. Это был его единственный и любимый театр, которому он посвятил всю свою творческую жизнь.

В первой же роли в спектакле «Золотая карета» он привлёк внимание театралов и критиков. Спектакль был удостоен Государственной премии РСФСР в 1976 году, и Владимир Борисов стал самым молодым её лауреатом.

Владимир Борисов был ведущим артистом театра. За 48 лет на сцене Самарской драмы любимец публики создал ряд ярких и запоминающихся образов, успешно снимался в кино. Одним из самых популярных и знаковых стал многосерийный фильм «Вечный зов».

Владимир Борисов пользовался огромным уважением и любовью зрителей. Имя актёра вписано золотыми буквами в историю театрального искусства Самарской области и России.

Мемориальная доска, которую изготовил скульптор Дмитрий Власов, будет открыта на доме, где жил Владимир Борисов.

В церемонии примут участие вдова артиста Нина Васильевна Борисова, коллектив Самарского академического театра драмы им. М. Горького.