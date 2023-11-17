Я нашел ошибку
Главные новости:
Госдума повысила НДПИ на газ и акцизы на сигареты
Госдума повысила НДПИ на газ и акцизы на сигареты
49-летняя работница фермы из Челно-Вершин чуть не стала жертвой мошенника
49-летняя работница фермы из Челно-Вершин чуть не стала жертвой мошенника
1460 жителей Самарской области заявились в волонтёрскую программу «Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»
1460 жителей Самарской области заявились в волонтёрскую программу «Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»
Продлен прием заявок для участия в региональном этапе юбилейного V сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Продлен прием заявок для участия в региональном этапе юбилейного V сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
16 ноября сотрудники самарского Росреестра отвечали на вопросы горячей линии
16 ноября сотрудники самарского Росреестра отвечали на вопросы горячей линии
Самарские росгвардейцы приняли участие в дне призывника
Самарские росгвардейцы приняли участие в дне призывника
«Единая Россия» к 85-летию самбо провела в Москве II Всероссийский форум «Время самбо»
«Единая Россия» к 85-летию самбо провела в Москве II Всероссийский форум «Время самбо»и
17 ноября в России ежегодно отмечается День участковых уполномоченных полиции МВД России
17 ноября в России ежегодно отмечается День участковых уполномоченных полиции МВД России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.95
-0.51
EUR 96.59
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

16 ноября сотрудники самарского Росреестра отвечали на вопросы горячей линии

17 ноября 2023 11:41
77
16 ноября сотрудники самарского Росреестра отвечали на вопросы горячей линии

    16 ноября в рамках проведения Всероссийской телефонной горячей линии Росреестра сотрудники самарского Росреестра отвечали на вопросы, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве. Среди наиболее часто задаваемых был вопрос о том, как удостовериться, что в отношении квартиры, которую выбрал покупатель у застройщика, уже не заключен договор участия в долевом строительстве.

     «Удостовериться в этом можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, - отвечает Светлана Пузанова, начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве по Тольятти. Так как записи о регистрации договоров участия в долевом строительстве вносятся в раздел, соответствующий земельному участку, на котором ведется строительство, подобную выписку необходимо заказывать в отношении данного земельного участка. Выписка будет содержать всю информацию о зарегистрированных ДДУ, и вы сможете удостовериться, что в отношении выбранного помещения договор отсутствует (или наоборот). Соответствующее заявление о предоставлении сведений из ЕГРН можно подать в электронном виде, заполнив формы запроса на сайте Росреестра, а также в бумажном виде в любом отделении многофункционального центра (МФЦ). Плата за предоставление выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве составляет: для физических лиц - 1740 рублей – в виде бумажного документа, 820 рублей – в виде электронного документа. Для юридических лиц: 3420 рублей – в виде бумажного документа, 1630 рублей – в виде электронного документа».

     Еще один вопрос стал актуальным для граждан. Какие документы необходимо предоставить на регистрацию уступки права требования? На этот вопрос ответил Сергей Лазарев, начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Самарской области: «На основании части 10 статьи 48 218-ФЗ, помимо самого договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, для государственной регистрации договора уступки права требования необходимо справка, подтверждающая полную или частичную уплату цены договора участия в долевом строительстве цедентом застройщику, выступающему стороной договора участия в долевом строительстве, с указанием размеров и сроков внесения платежей и выданная таким застройщиком или банком, через который осуществлялись указанные платежи».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
124
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
403
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
453
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
829
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
517
Весь список