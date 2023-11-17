16 ноября сотрудники самарского Росреестра отвечали на вопросы горячей линии

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16 ноября в рамках проведения Всероссийской телефонной горячей линии Росреестра сотрудники самарского Росреестра отвечали на вопросы, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве. Среди наиболее часто задаваемых был вопрос о том, как удостовериться, что в отношении квартиры, которую выбрал покупатель у застройщика, уже не заключен договор участия в долевом строительстве.

«Удостовериться в этом можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, - отвечает Светлана Пузанова, начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве по Тольятти. - Так как записи о регистрации договоров участия в долевом строительстве вносятся в раздел, соответствующий земельному участку, на котором ведется строительство, подобную выписку необходимо заказывать в отношении данного земельного участка. Выписка будет содержать всю информацию о зарегистрированных ДДУ, и вы сможете удостовериться, что в отношении выбранного помещения договор отсутствует (или наоборот). Соответствующее заявление о предоставлении сведений из ЕГРН можно подать в электронном виде, заполнив формы запроса на сайте Росреестра, а также в бумажном виде в любом отделении многофункционального центра (МФЦ). Плата за предоставление выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве составляет: для физических лиц - 1740 рублей – в виде бумажного документа, 820 рублей – в виде электронного документа. Для юридических лиц: 3420 рублей – в виде бумажного документа, 1630 рублей – в виде электронного документа».

Еще один вопрос стал актуальным для граждан. Какие документы необходимо предоставить на регистрацию уступки права требования? На этот вопрос ответил Сергей Лазарев, начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Самарской области: «На основании части 10 статьи 48 218-ФЗ, помимо самого договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, для государственной регистрации договора уступки права требования необходимо справка, подтверждающая полную или частичную уплату цены договора участия в долевом строительстве цедентом застройщику, выступающему стороной договора участия в долевом строительстве, с указанием размеров и сроков внесения платежей и выданная таким застройщиком или банком, через который осуществлялись указанные платежи».