Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центробанке рассказали, как и для чего можно обратиться в их приемную.
Новая схема обмана: мошенники стали присылать по электронной почте приглашение на личный прием в Банк России
Эксперт рассказала, как правильно выйти из него.
15 сентября завершается ретроградный Меркурий
Голкипер нашей команды Иван Ломаев и талисман «Крыльев Советов» Крыс Лютик прогулялись по Набережной, где пообщались с жителями Самары.
Иван Ломаев и талисман «Крыльев» Крыс Лютик пригласили самарцев на игру с «Сочи»
В самой больнице, куда обратилась женщина, не было родильного отделения, однако врачи должны были принять роды, учитывая состояние роженицы.
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
Забота, помощь, и поддержка детей-сирот – важная часть работы Правительства Самарской области.
Представители региона приняли участие в совещании по вопросам социализации детей-сирот в ПФО 
Во врачебной амбулатории выполнен капитальный ремонт по национальному проекту «Здравоохранение» .
Более 5 тысяч жителей Сергиевского района получают помощь в обновлённой амбулатории
Новый облик участка улицы Самарской и транспортная доступность исторического центра.
Метрострой: станции «Театральная» выходит на новый этап
В текущем году Самарская область, как и годом ранее, заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Правительство региона направит дополнительные усилия на создание комфортных условий для бизнеса
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.98
1.28
EUR 103.11
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

15 сентября завершается ретроградный Меркурий

14 сентября 2023 22:05
128
Эксперт рассказала, как правильно выйти из него.

В пятницу, 15 сентября, завершается ретроградный Меркурий. Эксперт Анна Барышникова в соцсетях рассказала, как правильно выйти из него, сообщает СОВА.

По ее словам, закончатся всякие трудности в общении, поездках и на работе. А перед людьми откроются новые возможности. Стоит задуматься о реализации своих идей, укреплять деловые связи, планировать обучение и начинать новые проекты. Однако важно правильно выйти из ретро-периода, соблюдая определенные правила.

По словам эксперта, необходимо мыслить ясно и не забегать слишком далеко вперед. Нужно это, чтобы четче определить свои желания и цели до конца года. Начнут открываться новые двери, которые приведут к успеху.

Возможно, первые дни после такого периода будут сложными из-за апатии, отсутствия энергии и невозможности сосредоточиться. Но волноваться не стоит, нужно стараться переключиться в активный режим и подготовиться к другим скоростям. Все личные проблемы в скором времени разрешатся.

Барышникова перечислила основные правила выхода из ретро-Меркурия:

- не подписывать важные документы и внимательно перечитать все условия;

- не покупать дорогие вещи, особенно технику, так как могут быть сбои;

- не стоит планировать на этот день командировки или длительные поездки, чтобы избежать неприятностей;

- отложить важные переговоры и выяснение отношений;

- важно быть внимательнее к родным и близким людям;

- пора выйти из спячки, однако важно делать это постепенно и с любовью;

- наблюдать за знаками, чтобы не упустить возможности.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
945
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
14 сентября 2023  12:01
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
419
с 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
14 сентября 2023  10:15
С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
369
Всего в финал вышли восемь городов – Самара среди них!
13 сентября 2023  17:28
Самара поборется с другими городами России за звание «Культурной столицы года»
460
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
358
Весь список