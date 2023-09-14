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В пятницу, 15 сентября, завершается ретроградный Меркурий. Эксперт Анна Барышникова в соцсетях рассказала, как правильно выйти из него, сообщает СОВА.

По ее словам, закончатся всякие трудности в общении, поездках и на работе. А перед людьми откроются новые возможности. Стоит задуматься о реализации своих идей, укреплять деловые связи, планировать обучение и начинать новые проекты. Однако важно правильно выйти из ретро-периода, соблюдая определенные правила.



По словам эксперта, необходимо мыслить ясно и не забегать слишком далеко вперед. Нужно это, чтобы четче определить свои желания и цели до конца года. Начнут открываться новые двери, которые приведут к успеху.



Возможно, первые дни после такого периода будут сложными из-за апатии, отсутствия энергии и невозможности сосредоточиться. Но волноваться не стоит, нужно стараться переключиться в активный режим и подготовиться к другим скоростям. Все личные проблемы в скором времени разрешатся.



Барышникова перечислила основные правила выхода из ретро-Меркурия:



- не подписывать важные документы и внимательно перечитать все условия;



- не покупать дорогие вещи, особенно технику, так как могут быть сбои;



- не стоит планировать на этот день командировки или длительные поездки, чтобы избежать неприятностей;



- отложить важные переговоры и выяснение отношений;



- важно быть внимательнее к родным и близким людям;



- пора выйти из спячки, однако важно делать это постепенно и с любовью;



- наблюдать за знаками, чтобы не упустить возможности.

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