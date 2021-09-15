Я нашел ошибку
Главные новости:
В среду, 15 сентября, профессиональный праздник отмечают работники и ветераны санитарно-эпидемиологической службы России.
Дмитрий Азаров — сотрудникам Роспотребнадзора: «Вы многое сделали для того, чтобы жизнь людей была безопасной»
Самарская организация Союза композиторов России ведет свой отсчет с 1941 года, когда Дмитрий Шостакович основал Куйбышевский Союз советских композиторов.
Елена Лапушкина поздравила самарский союз композиторов с 80-летним юбилеем
В этом году в «Волге театральной» принимают участие 13 коллективов из 9 городов Поволжья.
В Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
В рамках капремонта дороги «Осинки - Приволжье» - Хворостянка, строители установили 91 опору наружного освещения, выполнили монтаж 153-х светильников.
На въезде в Хворостянский район подключили долгожданное уличное освещение
Приговор Ефремову за смертельное ДТП оставили без изменений.
15 сентября суд отклонил жалобу артиста Михаила Ефремова на приговор
"Город наш не очень красив, но я влюблен в него, и хочется найти видные и интересные места".
Самарский художественный музей представит выставку «Самарские мистерии Валентина Пурыгина»
Китайские разработчики должны добавить в свои игры систему контроля времени, чтобы пользователи не смогли обойти ограничение.
Китайские власти официально запретили всем детям играть в онлайн-игры дольше 3 часов в неделю
Мероприятия организованы с целью предотвращения деструктивного поведения осужденных.
Пенитенциарные психологи и воспитатели проводят акцию «Жизнь» в исправительных учреждениях региона
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0.13
EUR 86.07
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
До торжественного открытия самарского Дворца спорта остался один день
Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

15 сентября суд отклонил жалобу артиста Михаила Ефремова на приговор

15 сентября 2021 16:10
81
Приговор Ефремову за смертельное ДТП оставили без изменений.

Второй кассационный суд 15 сентября отклонил жалобу артиста Михаила Ефремова, который вместе с защитниками пытался обжаловать приговор, передают "Известия".

Приговор Ефремову за смертельное ДТП оставили без изменений.

Как в среду сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, Ефремов во время процесса попросил о «снисхождении и милосердии». Ефремов признался, что его жизнь покатилась под откос в 2019 году, после того как умерла его мать, а затем и «театральная мать» Галина Волчек. По словам артиста, именно тогда у него начались серьезные проблемы со злоупотреблением алкоголем.

Встречу с адвокатом Эльманом Пашаевым, который защищал его интересы в суде по делу о ДТП, актер сравнил с появлением черта из табакерки. Ефремов заверил, что ни на минуту не забывает о погибшем по его вине Сергее Захарове и он молится за его упокой. 

Адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал, что его доверители считают приговор справедливым и хотят, чтобы он остался в существующем варианте.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитного, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников.

 

Фото: Мосгорсуд / ТАСС / РБК

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
15 сентября 2021  12:47
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
211
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
15 сентября 2021  12:30
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
203
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
15 сентября 2021  12:18
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
197
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
15 сентября 2021  10:42
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
241
Плюс 1500 рабочих мест.
14 сентября 2021  16:55
В Тольятти открылся крупнейший в России завод по производству металлических дверей
511
Весь список