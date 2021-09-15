15 сентября суд отклонил жалобу артиста Михаила Ефремова на приговор

81

Второй кассационный суд 15 сентября отклонил жалобу артиста Михаила Ефремова, который вместе с защитниками пытался обжаловать приговор, передают "Известия".

Приговор Ефремову за смертельное ДТП оставили без изменений.

Как в среду сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, Ефремов во время процесса попросил о «снисхождении и милосердии». Ефремов признался, что его жизнь покатилась под откос в 2019 году, после того как умерла его мать, а затем и «театральная мать» Галина Волчек. По словам артиста, именно тогда у него начались серьезные проблемы со злоупотреблением алкоголем.

Встречу с адвокатом Эльманом Пашаевым, который защищал его интересы в суде по делу о ДТП, актер сравнил с появлением черта из табакерки. Ефремов заверил, что ни на минуту не забывает о погибшем по его вине Сергее Захарове и он молится за его упокой.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал, что его доверители считают приговор справедливым и хотят, чтобы он остался в существующем варианте.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитного, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников.

Фото: Мосгорсуд / ТАСС / РБК



