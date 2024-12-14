15 декабря в Самарской области пройдет Всероссийская акция «Новогодние семейные чтения вслух. Живая классика»

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Участниками встречи станут семьи с детьми в возрасте от 7 до 17 лет. Акция приурочена к Году семьи и направлена на формирование семейной читательской традиции в России.

В ходе Акции семьи–участники проекта в Самаре и Самаркой области выбирают литературное произведение (сказку, стихотворение, прозаический отрывок) и готовят творческие номера. Встреча носит инклюзивный характер — к участию приглашаются семьи в том числе с детьми с ОВЗ.

Основной площадкой проведения акции станет Самарская областная библиотека для молодежи.

Акция также пройдёт в нашем регионе на 25 площадках Самары, Тольятти, Кинеля, Отрадного, Чапаевска и муниципальных районов: Борского, Большеглушицкого, Богатовского, Волжского, Красноармейского, Приволжского, Сергиевского, Ставропольского, Хворостянского, Челно-Вершинского.

«В 2024 году организаторы акции, фонд «Живая классика» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, предложили участникам новый, семейный формат. В чтениях участвуют родители вместе с детьми. И это не случайно. Уходящий 2024 год был Годом семьи в России, и все наши культурные события призваны напоминать о семейных ценностях, о связи между поколениями, о добрых и важных традициях. Я желаю участникам провести это время плодотворно вместе со своими близкими и единомышленниками. Надеюсь, что семейное чтение классики - книг о разумном, добром, вечном - станет для всех нас еще одной хорошей традицией»,- поделилась врио культуры Самарской области Ирина Калягина.

Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.

Фото: минкульт СО