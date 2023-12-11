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15 декабря стартует Самарский молодежный форум «Мой выбор – семья!»

11 декабря 2023 14:33
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Цель которого - повышение статуса института семьи среди молодежи, а также сохранение традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей.

15 декабря 2023 года, в 10.30 стартует Самарский молодежный форум «Мой выбор – семья!», целью которого является повышение статуса института семьи среди молодежи, а также сохранение традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей.

Форум проводится управлением ЗАГС Самарской области и Федеральным государственным бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет» при поддержке Министерства молодежной политики Самарской области

К участию в форуме приглашены лидеры молодежных общественных организаций и объединений, студенческий актив ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», самарская молодежь, эксперты, среди которых практикующие семейные психологи.

Работа форума пройдет в интерактивном формате – информационная сессия, практикум, отрытые лекции и мозговой штурм.

На информационной сессии эксперты с участниками обсудят вопросы трансформации семьи в исторической ретроспективе, ответственность за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях мировых вызовов.

В рамках секционной работы будут рассмотрены меры государственной поддержки для молодых семей и семей с детьми – жителей региона.  С лидерами молодежных общественных организаций будет выработан процесс формирования единого подхода и определения наиболее эффективных форматов проведения мероприятий с участием молодежной аудитории по сохранению традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей.

Со студенческой молодежью будут рассмотрены темы семейных коммуникаций, основные вопросы психологии семьи и брака, родительско-детских отношений, межпоколенческих семейных связей.

Желающих погрузиться в атмосферу психологии семьи и брака приглашаем к участию в работе форума на площадке ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (г. Самара, ул. Первомайская, д. 18).

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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