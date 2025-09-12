14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре

114

В субботу, 13 сентября, в Самаре стартует Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В этом году его участниками станут 14 ведущих духовых оркестров со всей России – из Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. О программе стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной Дню города. 0+



13 сентября с 18:00 до 21:00 в Струковском саду пройдут сольные программы оркестров. В воскресенье, 14 сентября, в 12:00 в летнем театре Струковского сада начнется марафон-концерт оркестров. Завершится фестиваль «На сопках Маньчжурии» выступлением большого сводного оркестра на самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Выступление оркестра из более 500 музыкантов страны будет посвящено Дню города Самара.



«В этом году наш фестиваль откроет свои двери уже в десятый раз. Ждем оркестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Курска, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Уфы, Сызрани. И, конечно, выступит наш Самарский концертный духовой оркестр. Готовим программу с патриотическими композициями, песнями из любимых кинофильмов. Для нас это будет тройной праздник – встреча с коллегами из других городов на фестивале, день рождения любимой Самары и открытие нового творческого сезона. С удовольствием приглашаем всех жителей и гостей города на площадки – слушать прекрасную музыку и поздравлять друг друга с праздником!» – сказал художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин.



В числе участников фестиваля – Севастопольский Военный оркестр Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной звезды училища имени П.С. Нахимова, Санкт-Петербургский военный оркестр Михайловской военной артиллерийской академии, Образцово-показательный оркестр войск национальной Гвардии РФ, оркестр и ансамбль барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени В. Халилова, Военный оркестр Самарского гарнизона, Военный оркестр Росгвардии по Самарской области, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Нижегородский губернский оркестр, Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, Оркестр духовых инструментов им. И. Кальмана Курской государственной филармонии, Самарский концертный духовой оркестр, Духовой оркестр г. Сызрань, Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» и группа барабанщиц и мажореток «Держава».



Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.



Фото: минкульт СО