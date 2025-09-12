Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт.
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре

12 сентября 2025 19:11
114
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.

В субботу, 13 сентября, в Самаре стартует Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В этом году его участниками станут 14 ведущих духовых оркестров со всей России – из Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. О программе стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной Дню города.   0+

13 сентября с 18:00 до 21:00 в Струковском саду пройдут сольные программы оркестров. В воскресенье, 14 сентября, в 12:00 в летнем театре Струковского сада начнется марафон-концерт оркестров. Завершится фестиваль «На сопках Маньчжурии» выступлением большого сводного оркестра на самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Выступление оркестра из более 500 музыкантов страны будет посвящено Дню города Самара.  

«В этом году наш фестиваль откроет свои двери уже в десятый раз. Ждем оркестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Курска, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Уфы, Сызрани. И, конечно, выступит наш Самарский концертный духовой оркестр. Готовим программу с патриотическими композициями, песнями из любимых кинофильмов. Для нас это будет тройной праздник – встреча с коллегами из других городов на фестивале, день рождения любимой Самары и открытие нового творческого сезона. С удовольствием приглашаем всех жителей и гостей города на площадки – слушать прекрасную музыку и поздравлять друг друга с праздником!» – сказал художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин.

В числе участников фестиваля – Севастопольский Военный оркестр Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной звезды училища имени П.С. Нахимова, Санкт-Петербургский военный оркестр Михайловской военной артиллерийской академии, Образцово-показательный оркестр войск национальной Гвардии РФ, оркестр и ансамбль барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени В. Халилова, Военный оркестр Самарского гарнизона, Военный оркестр Росгвардии по Самарской области, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Нижегородский губернский оркестр, Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, Оркестр духовых инструментов им. И. Кальмана Курской государственной филармонии, Самарский концертный духовой оркестр, Духовой оркестр г. Сызрань, Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» и группа барабанщиц и мажореток «Держава».

Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
12 сентября 2025, 17:49
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту. Общество
142
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
12 сентября 2025, 17:39
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину. Здравоохранение
132
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
12 сентября 2025, 17:20
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области. Выборы в Самарской области
153
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
208
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
253
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
297
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
249
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
460
Весь список