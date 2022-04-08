14 апреля в Самаре состоится финал Всероссийского фестиваля «КосмоФест» 2022

152

14 апреля 2022 года в самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, ул. Земеца, 24А) состоится финальный этап V Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест» 2022.

Фестиваль является творческим мероприятием социального характера, который проводится в целях привлечения внимания широкой общественности и средств массовой информации к теме российской космонавтики, астрономии, стимулирования детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности, поддержания интереса у подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, развития детского творчества.

Тематика Фестиваля в 2022 году «Преодолевая земное тяготение…», посвящается:

65-летию запуска первого в мире искусственного спутника Земли,

115–летию со дня рождения С.П. Королева,

165–летию со дня рождения К.Э. Циолковского.

Традиционно, Фестиваль проводится в два этапа: электронная регистрация – с 09 марта по 11 марта 2022 г.; оценивание работ – с 15 марта по 31 марта 2022 г. и подведение итогов фестиваля – 14 апреля 2022 г.

В Фестивале принимают участие:

- воспитанники в возрасте 5-7 лет государственных, муниципальных, частных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- дети в возрасте 5-7 лет, не посещающие дошкольные образовательные организации;

- обучающиеся возрасте в 7–17 лет общеобразовательных учреждений общего образования;

- педагоги образовательных организаций всех видов и типов;

- родители (законные представители) несовершеннолетних.

В рамках финального этапа Фестиваля состоится награждение участников по следующим номинациям:

Номинации для детей и школьников

- «Космодром» для детей дошкольного возраста 5-7 лет и для школьников 7-17 лет.

- «ФанКластическое бюро» для детей дошкольного возраста 6-7 лет и школьников 7-12 лет.

- «Космические аппараты: спутники в космосе» для детей дошкольного возраста 6-7 лет и школьников 7-17 лет.

- «Следующая остановка – Космос!» для детей дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-12 лет.

Номинации для семей с детьми:

- «Загадки космического пространства» для детей дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-12 лет, родителей.

- «Космическая лаборатория» для детей дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-12 лет, родителей.

Номинации для педагогов дошкольных образовательных организаций и организаций среднего общего образования:

- «К.Э. Циолковский и С.П. Королев: полететь к другим планетам». В номинации принимают участие педагоги образовательных организаций всех видов и типов с методическими разработками.

- «С Фребелем в космос…». В номинации принимают участие педагоги образовательных организаций всех видов и типов с мастер-классами.

Специальная номинация.

- «Покоряя космическое пространство» для детей дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-17 лет.