14 апреля в Самаре состоится финал Всероссийского фестиваля «КосмоФест» 2022

Я нашел ошибку
Главные новости:
В генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане. 
Завтра в Самаре пройдет первый Гагаринский субботник
Мировое спортивное сообщество использует этот день как возможность напомнить спортсменам, тренерам и всем вовлечённым в спорт людям о важности честной конкуренции, в которой нет места допингу.
8 апреля во всем мире отмечается День чистого спорта
Самарские сельхозпроизводители могут смело рассчитывать на поддержку государства в условиях новой экономической реальности.
Почти 5 млрд рублей предусмотрено на финансирование сельского хозяйства Самарской области в 2022 году
Ребятам предстоит внести свой вклад в грандиозную стройку мега-проекта федерального уровня – Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.
Студенческий стройотряд «Барс» отправился в Мурманск для работы в строительной компании ООО «НОВА»
Большую работу по воспитанию патриотического сознания проводят ветераны военных комиссариатов, рассказывая школьникам, юнармейцам о героических и трагических страницах истории нашей страны.
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов
Запрограммировали на эффективность. 
В ТТУ Самары усовершенствовали мойку подвижного состава
Отремонтируют почти 15 километров автодороги Большая Черниговка – Глушицкий.
В Большечерниговском районе по нацпроекту отремонтируют еще одну дорогу к поселку Глушицкий
Совместные рейды с использованием аппаратно-программного комплекса на территории города и области будут продолжены. 
«Дорожный пристав» продолжает работу на дорогах Самары 
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-7.1
EUR 83.29
-8.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"!
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

14 апреля в Самаре состоится финал Всероссийского фестиваля «КосмоФест» 2022

8 апреля 2022 16:40
152
Тематика Фестиваля в 2022 году «Преодолевая земное тяготение…»

14 апреля 2022 года в самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, ул. Земеца, 24А) состоится финальный этап V Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест» 2022.

Фестиваль является творческим мероприятием социального характера, который проводится в целях привлечения внимания широкой общественности и средств массовой информации к теме российской космонавтики, астрономии, стимулирования детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности, поддержания интереса у подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, развития детского творчества.

Тематика Фестиваля в 2022 году «Преодолевая земное тяготение…», посвящается:

65-летию запуска первого в мире искусственного спутника Земли,

115–летию со дня рождения С.П. Королева,

165–летию со дня рождения К.Э. Циолковского. 

Традиционно, Фестиваль проводится в два этапа: электронная регистрация – с 09 марта по 11 марта 2022 г.; оценивание работ – с 15 марта по 31 марта 2022 г. и подведение итогов фестиваля – 14 апреля 2022 г.

В Фестивале принимают участие:

- воспитанники в возрасте 5-7 лет государственных, муниципальных, частных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- дети в возрасте 5-7 лет, не посещающие дошкольные образовательные организации;

- обучающиеся возрасте в 7–17 лет общеобразовательных учреждений общего образования;

- педагоги образовательных организаций всех видов и типов;

- родители (законные представители) несовершеннолетних.

В рамках финального этапа Фестиваля состоится награждение участников по следующим номинациям:

Номинации для детей и школьников

- «Космодром» для детей дошкольного возраста 5-7 лет и для школьников 7-17 лет.

- «ФанКластическое бюро» для детей дошкольного возраста 6-7 лет и школьников 7-12 лет.

- «Космические аппараты: спутники в космосе» для детей дошкольного возраста 6-7 лет и школьников 7-17 лет.

- «Следующая остановка – Космос!» для детей дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-12 лет.

Номинации для семей с детьми:

- «Загадки космического пространства» для детей дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-12 лет, родителей.

- «Космическая лаборатория» для детей дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-12 лет, родителей. 

Номинации для педагогов дошкольных образовательных организаций и организаций среднего общего образования:

- «К.Э. Циолковский и С.П. Королев: полететь к другим планетам». В номинации принимают участие педагоги образовательных организаций всех видов и типов с методическими разработками.

- «С Фребелем в космос…». В номинации принимают участие педагоги образовательных организаций всех видов и типов с мастер-классами.

Специальная номинация.

- «Покоряя космическое пространство» для детей дошкольного возраста 5-7 лет, школьников 7-17 лет.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
8 апреля 2022  11:13
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
249
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
8 апреля 2022  10:52
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
555
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
8 апреля 2022  09:55
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
340
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
839
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
634
Весь список