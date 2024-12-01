13% самарцев рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители кадровых служб компаний и экономически активные горожане, работающие в организациях, где проводятся корпоративные мероприятия.

7% опрошенных эйчаров рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе: 3% указали на то, что работник уволился по собственной инициативе, еще 4% — что решение о расставании приняло руководство.



О подобных случаях вспомнили и 13% работающих самарцев: 8% рассказали, что инициатива исходила от провинившегося сотрудника, еще 6% — от руководства. Об увольнениях вследствие поведения на корпоративе чаще вспоминали мужчины: «Покусал начальника». Горожане старше 45 лет свидетелями подобных историй оказывались чаще тех, кто моложе: «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».



Большинство работников (74%) не смогли вспомнить подобных ситуаций: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов»; «Глупо за это увольнять».



Время проведения: 20—29 ноября 2024 года