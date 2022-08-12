13 августа пройдет бесплатная экскурсия по стадиону «Солидарность Самара Арена»

На экскурсии вас ждет:
- тур по новому интерактивному музею «Крылья Советов» - погружение в историю команды;
- возможность сделать незабываемые снимки со смотровой площадки в чаше стадиона;
- уникальный шанс побывать в раздевалке любимой команды «Крылья Советов»;
- демонстрация функциональных возможностей стадиона;
- интересные факты из истории строительства стадиона.
Проведи выходные незабываемо на стадионе «Солидарность Самара Арена»!
Запись по телефону 8(937)078-41-63, либо в сообщениях сообщества.
Фото: администрация Самары