13 августа пройдет бесплатная экскурсия по стадиону «Солидарность Самара Арена»

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На экскурсии вас ждет:



- тур по новому интерактивному музею «Крылья Советов» - погружение в историю команды;

- возможность сделать незабываемые снимки со смотровой площадки в чаше стадиона;

- уникальный шанс побывать в раздевалке любимой команды «Крылья Советов»;

- демонстрация функциональных возможностей стадиона;

- интересные факты из истории строительства стадиона.



Проведи выходные незабываемо на стадионе «Солидарность Самара Арена»!



Запись по телефону 8(937)078-41-63, либо в сообщениях сообщества.

Фото: администрация Самары