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1220 юных самарцев показали свои таланты на фестивале «Подснежник»

11 июня 2025 14:45
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Лауреатами стали 80 человек, в том числе 8 представителей семей участников СВО.

В детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» в Самаре прошел XXVII фестиваль творчества детей «Подснежник». Традиционно он ориентирован на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят из многодетных и неполных семей. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году многодетных семей в Самарской области.

«Наш фестиваль проходит уже 27 лет и за это время в нем приняли участие около 50 тысяч детей, 2825 человек стали лауреатами. Многие из них теперь привозят на «Подснежник» собственных детей, а кто-то даже создал свои творческие коллективы, и теперь уже их воспитанники выступают на нашей сцене, - рассказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева. - Большинство участников фестиваля никогда не занимались творчеством профессионально, но видно, что они вложили душу в свое выступление, тщательно готовились. Очень важно поощрять детей, чтобы они чувствовали значимость каждого своего достижения и каждого нового шага к новым высотам». 

В этом году в фестивале «Подснежник» приняли участие 1220 талантливых детей, а лауреатами стали 80 человек, в том числе 8 представителей семей участников СВО. Большинство детей представили свои номера в концертной программе. Они исполнили песни военных лет «Катюша», «Пилоты», «Едут по Берлину наши казаки», а ансамбль ложкарей комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник» на ложках сыграл попурри на темы военных песен. 20 конкурсантов стали победителями выставки декоративно-прикладного творчества.

«Работы лауреатов завораживают: их сделали совсем еще юные художники, но их творчество вызывает уважение, это кропотливый труд и большое старание. Сейчас мы готовимся к очередной отправке гуманитарного груза в зону СВО, и многие дети передали подарки для бойцов - сумки, мягкие игрушки. Мы обязательно вручим их нашим защитникам, и я уверен, что дети вместе с ними передали часть своего душевного тепла и эмоций», – отметил председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

По окончании праздничного мероприятия дети – лауреаты фестиваля были награждены дипломами и памятными подарками. Напомним, «Подснежник» проводится в Самаре с 1998 года, в первом фестивале приняло участие 175 детей.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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