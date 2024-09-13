12 сентября оперативным штабом в регионе проведено тактико-специальное учение на территории Волжского района

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12 сентября оперативным штабом в Самарской области проведено тактико-специальное учение на территории Волжского района.

К участию в учении привлекались силы и средства региональных УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, Министерства здравоохранения, ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области», ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России», а также Самарской таможни.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативной группы в м.р. Волжский на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп Украины.

В рамках введенного руководителем УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции участниками учения отработан комплекс совместных мероприятий по обезвреживанию террористов.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали профессионализм и эффективность реагирования на угрозы террористического характера при планировании мероприятий по их пресечению.

Все поставленные задачи успешно решены, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото предоставлены пресс-службой Управления Росгвардии