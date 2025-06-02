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12 июня в Самаре состоится Парад на Волге, посвященный Дню России

2 июня 2025 09:07
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12 июня в Самаре состоится Парад на Волге, посвященный Дню России

Уникальный парад судов соберёт вместе парусные и моторных яхты, катера, гидроциклы, пароходы и гидросамолеты со всей страны.

Обязательное условие для участия в параде — поднятый на судне флаг России

Приглашаем парусные яхты! Для участия необходима регистрация. По ссылке (yachtclub-volga.com/page699877...).

Наблюдать за парадом можно будет не только с воды, но и с Набережных Самары.
Предварительная программа:
12:00 Торжественный проход маломерных судов на малой скорости вдоль города Самары до речного вокзала. Возвращение судов на Софийскую набережную (4-ая очередь городской набережной, Ладья)
13:00 – 13:30 Торжественная церемония открытия патриотического мероприятия «Парад на Волге», посвященного празднованию Дня России. Выступление Почетных гостей и организаторов.Место проведения: сценическая площадка Софийской набережной, возле стелы Ладья.
13:40 – 19:00 Выставка судов-участников парада.Праздничный концерт, выступление вокально-инструментальных коллективов. Мастер-классы, ремесленный городок. Детская анимация. Пенная вечеринка для детей.
Место проведения: 4-ая очередь городской набережной, Ладья.
Программа может измениться

О месте и времени сбора парусных яхт будет объявлено дополнительно.

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