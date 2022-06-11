12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий

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12 июня 2022 в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых по традиции примут участие жители всех возрастов. День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.



В этот праздничный день будет бесплатный вход в областные музеи для всех категорий граждан. В праздничной акции участвуют: ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина», Дом-музей М.В. Фрунзе, Дом-музей В.И. Ленина; Музей Модерна, Исторический парк «Россия – моя история», ГБУК «Самарский областной художественный музей» и историко-музейный комплекс в селе Ширяево. Список актуальных выставок доступен на сайтах музеев.



В историческом парке «Россия – Моя история» подготовили специальную программу. В рамках праздничного мероприятия с 11:00 до 18:00 будет возможность посетить различные творческие площадки, принять участие в экскурсиях, мастер-классах и квестах, и получить призы.

В историческом парке будет работать интерактивная площадка от молодежного поискового отряда «Сокол» Самарского университета. Здесь будут представлены артефакты времен Великой Отечественной Войны, найденные на полях сражений в Смоленской, Ленинградской и Тверской областях. Каждый желающий сможет узнать о поисковых экспедициях все самое интересное из первых уст.



Доступны также для посещения постоянные экспозиции об истории России с древнейших времен до наших дней: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе 1917-1945».



В Историко-музейном комплексе в селе Ширяево состоится фестиваль «Колыбель ремесел». Участники фестиваля познакомятся с интересные фактами из истории резного дела в России, особенностями и видами резьбы и сотворят свои первые резные шедевры. Узнают тонкости кожевенного дела; освоят технику мокрого валяния и создадут из шерсти необыкновенно яркие, теплые и мягкие сувениры; овладеют секретами вязания миниатюрных ковриков и травяных кукол; научатся плести Солнечного коня — традиционную народную куклу и один из самых древних мужских оберегов славян, символ доброго начала, плодородия, мужества. Стоимость участия во всех мастер-классах составит 200 рублей.



Посетители Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина смогут посмотреть экспозицию «Гордость земли Самарской». Она создана на основе коллекций документов, фотографий, предметов науки и техники, личных вещей, носящих характер «Персоналий». На выставке будет отражена история Самарского края через биографии ее жителей, внесших вклад в развитие края и страны. Одна из задач выставки — сформировать уважительное отношение к людям, которые своим трудом создали славу региона и страны.



На стадионе «Солидарность Самара Арена» продолжит свою работу масштабный фестиваль «САМ.ФЕСТ», в День России концертная программа начнется с 13:00. Кроме молодых талантов, перед зрителями выступят на сцене: рок-музыкант Вячеслав Бутусов; самарская инди — группа VLNY; автор-исполнитель Олег Митяев; группа ARTEMIEV. Последовательность выступления артистов организаторы фестиваля держат в секрете, чтобы зрители застали максимум исполнителей, как молодых артистов, так и состоявшихся звезд. И хотя концертная программа на сцене будет довольно плотной, организаторы позаботились и о работе других площадок, в том числе вокруг стадиона — чтобы каждый зритель в День России нашел, чем себя занять. Они будут доступны на протяжении всего праздничного дня.



В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича в день России 12 июня будет показана эпическая опера «Князь Игорь» Александра Бородина по мотивам «Слова о полку Игореве» (начало с 18:30, возрастная категория: 12+). Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году. Эпический склад «Князя Игоря» проявляется в богатырских музыкальных образах, в масштабности форм, в неторопливом, как в былинах, течении действия. Опера зрелищна и никого не оставляет равнодушным, билеты (от 300 рублей) доступны в продаже на официальном сайте учреждения культуры.