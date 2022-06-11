Я нашел ошибку
Главные новости:
В России за сутки госпитализировали 1362 человека с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 1362 человека с коронавирусом
В Самаре на участке ул. Гагарина запретили парковаться
В Самаре на участке ул. Гагарина запретили парковаться
В Самарской области перевернулся КАМАЗ со щебнем
В Самарской области перевернулся КАМАЗ со щебнем
Самарцам пока будет холодно купаться в Волге
Самарцам пока будет холодно купаться в Волге
В самарском Сафари парке у лошадей Пржевальского появились жеребята
В самарском Сафари парке у лошадей Пржевальского появились жеребята
В Кинельском районе вор похитил телевизор и случайно разбил
В Кинельском районе вор похитил телевизор и случайно разбил
В России спрос на наличные с 1 по 9 июня вырос более чем на 150 млрд рублей
В России спрос на наличные с 1 по 9 июня вырос более чем на 150 млрд рублей
Роскосмос и NASA попробуют договориться о перекрестных полетах
Роскосмос и NASA попробуют договориться о перекрестных полетах
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
-0.61
EUR 60.97
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий

11 июня 2022 10:37
304
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий

12 июня 2022 в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых по традиции примут участие жители всех возрастов. День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

В этот праздничный день будет бесплатный вход в областные музеи для всех категорий граждан. В праздничной акции участвуют: ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина», Дом-музей М.В. Фрунзе, Дом-музей В.И. Ленина; Музей Модерна, Исторический парк «Россия – моя история», ГБУК «Самарский областной художественный музей» и историко-музейный комплекс в селе Ширяево. Список актуальных выставок доступен на сайтах музеев.

В историческом парке «Россия – Моя история» подготовили специальную программу. В рамках праздничного мероприятия с 11:00 до 18:00 будет возможность посетить различные творческие площадки, принять участие в экскурсиях, мастер-классах и квестах, и получить призы.
В историческом парке будет работать интерактивная площадка от молодежного поискового отряда «Сокол» Самарского университета. Здесь будут представлены артефакты времен Великой Отечественной Войны, найденные на полях сражений в Смоленской, Ленинградской и Тверской областях. Каждый желающий сможет узнать о поисковых экспедициях все самое интересное из первых уст.

Доступны также для посещения постоянные экспозиции об истории России с древнейших времен до наших дней: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе 1917-1945».

В Историко-музейном комплексе в селе Ширяево состоится фестиваль «Колыбель ремесел». Участники фестиваля познакомятся с интересные фактами из истории резного дела в России, особенностями и видами резьбы и сотворят свои первые резные шедевры. Узнают тонкости кожевенного дела; освоят технику мокрого валяния и создадут из шерсти необыкновенно яркие, теплые и мягкие сувениры; овладеют секретами вязания миниатюрных ковриков и травяных кукол; научатся плести Солнечного коня — традиционную народную куклу и один из самых древних мужских оберегов славян, символ доброго начала, плодородия, мужества. Стоимость участия во всех мастер-классах составит 200 рублей.

Посетители Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина смогут посмотреть экспозицию «Гордость земли Самарской». Она создана на основе коллекций документов, фотографий, предметов науки и техники, личных вещей, носящих характер «Персоналий». На выставке будет отражена история Самарского края через биографии ее жителей, внесших вклад в развитие края и страны. Одна из задач выставки — сформировать уважительное отношение к людям, которые своим трудом создали славу региона и страны.

На стадионе «Солидарность Самара Арена» продолжит свою работу масштабный фестиваль «САМ.ФЕСТ», в День России концертная программа начнется с 13:00. Кроме молодых талантов, перед зрителями выступят на сцене: рок-музыкант Вячеслав Бутусов; самарская инди — группа VLNY; автор-исполнитель Олег Митяев; группа ARTEMIEV. Последовательность выступления артистов организаторы фестиваля держат в секрете, чтобы зрители застали максимум исполнителей, как молодых артистов, так и состоявшихся звезд. И хотя концертная программа на сцене будет довольно плотной, организаторы позаботились и о работе других площадок, в том числе вокруг стадиона — чтобы каждый зритель в День России нашел, чем себя занять. Они будут доступны на протяжении всего праздничного дня.

В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича в день России 12 июня будет показана эпическая опера «Князь Игорь» Александра Бородина по мотивам «Слова о полку Игореве» (начало с 18:30, возрастная категория: 12+). Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году. Эпический склад «Князя Игоря» проявляется в богатырских музыкальных образах, в масштабности форм, в неторопливом, как в былинах, течении действия. Опера зрелищна и никого не оставляет равнодушным, билеты (от 300 рублей) доступны в продаже на официальном сайте учреждения культуры.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
11 июня 2022, 11:19
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В дни проведения фестиваля на территории "Сам.Феста" будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Общество
164
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
10 июня 2022, 16:55
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей. Общество
711
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
10 июня 2022, 13:34
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
Шаттлы поедут по двум маршрутам до "Солидарность-Арены". Транспорт
379
В центре внимания
Музыкальный фестиваль
11 июня 2022  11:19
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
162
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
11 июня 2022  10:37
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
297
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
10 июня 2022  16:55
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
709
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
10 июня 2022  13:34
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
379
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
10 июня 2022  12:58
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
905
Весь список