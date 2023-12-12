12 декабря самарская телебашня засияет цветами российского флага

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Тематическую подсветку включат в честь 30-летия принятия Конституции Российской Федерации. Торжественная иллюминация на самарской телебашне, расположенной на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии, будет работать с момента наступления сумерек до 23:00, пишет Сова.

Основной закон страны приняли 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. Его разрабатывали почти три с половиной года. А уже в 1994-м этот день объявили государственным праздником.



В 2023 году Конституции Российской Федерации исполняется 30 лет.



8 декабря самарская телебашня окрашивалась в цвета российского и белорусского флагов. В тот день отмечали 24-летнюю годовщину подписания договора о создании Союзного государства между двумя странами.

