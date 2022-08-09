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12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил

9 августа 2022 16:14
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В регионе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 110-й годовщине со дня образования Военно-воздушных сил.

12 августа отмечается День Военно-воздушных сил России (ВВС), учреждённый указом Президента РФ от 29 августа 1997 года. 110 лет назад, 12 августа 1912 года, указом императора Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Это отправная точка в истории российских военно-воздушных сил. Далеко не всегда военные лётчики отмечали свой праздник в этот день, на протяжении длительного времени дата празднования многократно менялась.

К дате 12 августа окончательно вернулись в 2006 году, когда, учитывая историческое прошлое, Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

Военная авиация нашей страны имеет славную и долгую историю. Авиация России стала поистине легендарной. Именно русский военный лётчик Пётр Нестеров заложил основы высшего пилотажа, впервые в истории выполнив сложный элемент «мёртвая петля».

Российская военная авиация хорошо проявила себя в годы Первой мировой войны. В советское время развитию военной авиации уделялось ещё больше внимания и сил. В предвоенный период в Советском Союзе было создано и запущено в серийное производство большое количество прекрасных боевых самолётов, среди которых был прославленный штурмовик «летающий танк» Ил-2. На протяжении всей Великой Отечественной войны советские военные лётчики массово проявляли героизм и внесли огромный вклад в общую победу.
В наши дни ВВС России – это род войск, который входит в состав Воздушно-космических сил Вооружённых Сил РФ. Военная авиация выполняет большой спектр задач и регулярно привлекается к выполнению специальных заданий.

В настоящее время военнослужащие Военно-воздушных сил достойно продолжают доблестные традиции старших поколений, успешно решают задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства, а также в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Небо России защищают отважные люди, настоящие профессионалы своего дела, а Военно-воздушные силы всегда были, и, безусловно, будут одним из элитных видов Вооружённых Сил России, гордостью российской армии.

Правительство Самарской области, органы местного самоуправления Самарской области, организации и учреждения шефствует над воинскими частями Военно-воздушных сил, 22 гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизией, в которой стратегические бомбардировщики-ракетоносцы носят почётные наименования «Николай Кузнецов» и «Самара», филиалом Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина».

12 августа в Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 110-й годовщине со дня образования Военно-воздушных сил.

 В Самаре с 11:30 до 12:30 в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина пройдут митинг и церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту планеты. В знак благодарности за наше мирное небо над головой, участники митинга, представители органов власти и общественных организаций возложат цветы к памятнику и почтут память защитников Отечества минутой молчания.

 С 16:00 до 21:00 в областной столице на 2-й очереди набережной Волги тематические мероприятия ко Дню Военно-воздушных сил России, организованные в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, продолжатся.

Для гостей мероприятия будут работать самые разнообразные тематические площадки и выставки.

На территории мероприятия будет открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в российской армии. Специалисты пункта отбора предоставят всю необходимую информацию и помогут стать воином-контрактником – вступить в «Самарский батальон».

Желающие смогут принять участие в акции «Спасибо, парни!» по заполнению тематических почтовых открыток воинам – участникам специальной военной операции на Украине. Все слова поддержки и гордости за героические усилия российских военнослужащих по восстановлению мира на территории Донецкой и Луганской народных республик, по защите национальных интересов Российской Федерации обязательно дойдут до своих адресатов.

Площадка общественной приёмной всероссийского проекта «Судьба солдата» также встретит всех желающих для того, чтобы рассказать о своей работе по розыску и установлению фронтовой судьбы погибших военнослужащих, пропавших без вести, умерших от ран или в фашистском плену в годы Великой Отечественной войны.

Для участников и гостей мероприятий будет работать выставка военных артефактов, где можно вживую познакомиться с современными видами стрелкового вооружения российской армии, элементами экипировки российских солдат, трофейными гранатомётами, противотанковыми управляемыми ракетами, переносными зенитно-ракетными комплексами и другим вооружением отечественного и западного производства.

Любителей активного отдыха ждёт мастер-класс «Сборка-разборка автомата АК74». Здесь посетители мероприятия смогут проверить себя в умелом обращении с современным армейским вооружением.

На площадке мероприятия участники смогут посетить зал виртуальной реальности проекта «Внутри истории». Это уникальный просветительский проект, который позволяет прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, увидеть роль Куйбышева и его жителей в общей Победе. Каждый желающий сможет погрузиться в мир виртуальной реальности и стать участником VR-квест-игры, рассказывающей о подвиге пилота штурмовика Ил-2. Кроме того участники проекта смогут посетить тематическую выставку о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и работе куйбышевцев в тылу.

Для гостей будет работать полевая кухня, где желающие могут бесплатно отведать солдатскую кашу.

С 17:00 до 21:00 на 2-й очереди набережной реки Волги (у ЦСКА ВВС) пройдёт митинг-концерт «Под небом единым», приуроченный к празднованию Дня Военно-воздушных сил и организованный в поддержку российских военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
В начале митинга-концерта прозвучат приветствия официальных лиц и почётных гостей мероприятия, поздравления собравшихся с Днём Военно-воздушных сил.

Центральным событием мероприятия станет выступление легендарной пилотажной группы «Русь» и Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России. В самарском небе, соскучившемся по масштабным лётным представлениям, российские асы покажут сложнейшие элементы высшего пилотажа, выполняемые как сольно, так и в группе. Для зрелищности и безопасности экипажи используют системы дымообразования, оставляя в небе разноцветный дымовой шлейф.
Это яркое и незабываемое представление символизирует мощь и решимость, которые есть в современной России, и её воинов, героически выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине.

В завершении митинга-концерта своё искусство и хорошее настроение подарят зрителям лучшие творческие коллективы и исполнители Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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