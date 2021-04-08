12 апреля в Самаре состоится первый Всероссийский телемарафон "Мой космос"

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12 апреля 2021 года в России отмечается 60-я годовщина первого полёта человека в космос. Это большой праздник для всей страны: сотрудников отрасли, многотысячных трудовых коллективов, внёсших неоценимый вклад в завоевание первенства в космической гонке, студенческого сообщества. И особенно для Самары – космической столицы державы. Юбилей космической эры – это возможность приобщения широкого круга людей к теме интеллектуального и индустриального лидерства страны в год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным годом науки и технологий.

К этой знаменательной дате в истории нашей губернии, страны и всего человечества Самарская область как космическая столица России готовится особым образом. По инициативе Главы региона Дмитрия Азарова весь 2021 год в губернии проходит под знаком «юбилейный»: образовательные, просветительские, памятные и культурно-массовые мероприятия будут проходить до конца года. Одним из таких мероприятий станет масштабный мультимедийный проект ГТРК «Самара» «Мой космос», реализуемый совместно с Правительством Самарской области, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королёва и Союзом композиторов России.

Проект никого не оставил равнодушным. "Мой космос" – это удивительные истории из летописи покорения Вселенной, показанные по телевидению и рассказанные на радио. Это викторины, познавательные и увлекательные конкурсы. Задействованы все ресурсы ГТРК «Самара» – телевидение, интернет, радио. Участвовали и участвуют все жители региона – от мала до велика. «Сегодня, как и всегда, космос объединяет. Мальчишки и девчонки мечтают о звёздах, а учёные и конструкторы помогают воплотить мечты в жизнь! Так было, так есть и так будет всегда! 10 лет назад мы запускали флешмоб «Самара–космос–50»! И я рад, что традиция отмечать День космонавтики вот так дружно, всем вместе – живёт! Уверен – впереди новые победы и новые космические высоты! Космос – это мы!» – сказал Глава региона Дмитрий Азаров.

В Instagram – конкурс фотографий в космическом стиле и познавательные викторины. В группе ГТРК «Самара» Facebook – конкурс рассказов, стихов и эссе, а также фотографий и рисунков. На странице ВКонтакте – викторина с не самыми простыми вопросами, – конечно, о космосе. А на сайте tvsamara.ru – песенный конкурс. Тема всё та же – покорение Вселенной. Победители получают интересные тематические призы!

Грандиозный финал проекта – Всероссийский телемарафон «Мой космос» – в эфире телеканалов «Россия-24» /Самара/ и «Самара-24». Его цель – сформировать в регионах новую социокультурную среду через организацию обратной связи с аудиторией, создание совместного продукта с компаниями холдинга ВГТРК, возрождение чувства сопричастности грандиозным победам страны, приобщение молодого поколения к важнейшим, фундаментальным патриотическим ценностям.

Всероссийский телемарафон – это:

- 12 часов прямого эфира с двух площадок – главной телевизионной студии ГТРК «Самара» и музея «Самара Космическая»;

- прямые включения из более чем 30 регионов страны – их объединение вокруг понимания первенства державы, её индустриального лидерства, а ещё – общественного сплочения территорий через организацию ряда тематических социальных акций;

- прямые включения из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, крупнейших отраслевых предприятий – флагманов ракетостроения. Площадки волонтёров, добровольческого движения и трудовых династий;

- гости в студиях – спикеры, творческие коллективы, активные жители, заслуженные работники отрасли, молодые люди, активно занимающиеся темой космоса и другие.

12 апреля с 10:00 до 22:00 (время самарское) в эфире телеканалов «Россия-24» /Самара/ и «Самара-24» вместе со всей страной отметим событие планетарного масштаба!

Прямую трансляцию также можно будет смотреть:

- на сайте www.tvsamara.ru,

- в группе «ВКонтакте» (ГТРК «Самара»),

- на Yotube-канале ГТРК «Самара»,

- на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ»,

- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК – участников марафона.

Ключевые события телемарафона – во время прямых включений из г.Самары в федеральном эфире телеканала «Россия-24», радио «Маяк» и «Радио России».