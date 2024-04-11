12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

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Остался 1 день день до Всероссийской ярмарки трудоустройства в Самаре.

13 площадок ярмарки трудоустройства

Более 120 работодателей, среди которых — ЗАО «Нефтефлот»

Тренинги, презентации, квизы и конкурсы

Самарцев ждут завтра, 12 апреля, на площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Соискателям предложат самые привлекательные вакансии, пригласят посетить некоторые производства, расскажут о возможностях переобучения и мерах поддержки при переезде. Посетители, которые хорошо знают, чего хотят, смогут прямо на месте пройти первый этап собеседования.

С полной программой ярмарки можно ознакомиться по ссылке.

В 2024 году региональный этап ярмарки пройдет 12 апреля, федеральный — 28 июня.