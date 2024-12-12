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1190 юных самарцев приняли участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»

12 декабря 2024 18:27
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В 2024 году лауреатами фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу» стали 80 ребят. 

В Самаре подвели итоги фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу». Фестиваль проводится Администрацией города ежегодно, уже в течение 26 лет. В этом году мероприятие посвящено Году Семьи.

«Мы постарались охватить максимальное количество семей с детьми, в том числе опекаемые семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются дети-инвалиды, – отметила заместитель главы городского округа Самара - руководитель городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. – Участие в фестивале помогает ребятам раскрыть свой внутренний мир, приобрести уверенность, поверить в свои возможности, дарит им новые впечатления и друзей. С каждым годом у нас растет количество детей, которые бы хотели стать участниками этого события». 

Отборочные туры фестиваля были организованы во всех районах города и коррекционных школах-интернатах. Он проходил по двум номинациям: декоративно-прикладное и концертное творчество. 
В 2024 году в фестивале приняли участие 1190 детей, 80 из них стали лауреатами. За все время проведения мероприятия свои творческие способности показали 25 000 участников, лауреатами стали 1813 талантливых самарцев.  

В 2024 году лауреатами фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу» стали 80 ребят. 

Как отмечают специалисты, концертные номера конкурсантов стали более разнообразными и интересными: вокал и художественное слово, жестовое пение и спортивные номера, хореография и исполнение произведений собственного сочинения, театральные постановки и инструментальное творчество и шуточные юмористические номера.  

Значимо, что в Год семьи к участию в фестивале подключились и родители претендентов на победу. Они продемонстрировали свою творческую сторону: писали стихи и песни, создали костюмы и поставили танцы, и оказывали помощь педагогам и детям в подготовке к фестивалю. 

Городской Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки оказывает всестороннюю помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также семьям с приемными детьми. Ребята проходят лечение и реабилитацию, а также занимаются в творческих кружках и спортивных секциях.

 

Фото:   пресс-служба Администрации Самары

Теги: Мероприятия

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