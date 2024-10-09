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11 и 18 октября состоятся игры ½ Центральной лиги Международного союза КВН «Самара». За путевку в финал будут бороться 10 команд из разных городов России. На сцене КРЦ «Звезда» КВНщики сыграют четыре конкурса: приветствие, импровизация, клип и фристайл.

Состав игр:

11 октября:

«Ниче Такие», г. Самара,

«Сборная Самарского Политеха», Самарский государственный технический университет, г. Самара,

«Стелла Магнетик», г. Набережные Челны,

«Метод Сольве», АО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак,

«Батайск», Южный федеральный университет, г. Батайск

18 октября:

«Великом Быть», Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург,

«Дон Террикон», ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты.

«Цветы и Шпионы», г. Оренбург,

«Сборная факультетов», Самара, Самарский государственный технический университет, г. Самара,

«Волга», Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара.

Мероприятие «1/2 финала Центральной лиги МС КВН «Самара» проводится совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК», при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара, Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

Напомним, в 2024 году на юбилейном Международном фестивале команд КВН лиге «Самара» присвоен статус Центральной лиги МС КВН. Центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг МС КВН. Попадание команды в Центральную лигу является признанием заслуг команды и ее уровня.