В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает всех на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
100 тысяч рублей для молодых мам: как в Самарской области поддерживают семьи с первенцами

17 ноября 2025 11:12
228
В Самарской области молодые мамы, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, получают региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эта мера поддержки, которую поручил внедрить губернатор Вячеслав Федорищев, действует уже год. За это время более 3400 молодых мам получили данную выплату.

Одной из получательниц стала Анастасия Сидорова из Самары. В 24 года она родила первенца, которому сейчас нет еще и полугода. Анастасия рассказала, что не ожидала, как легко и быстро получит положенную выплату.

«Об этой выплате мы с мужем узнали задолго до планируемой беременности, и когда все получилось, после рождения ребенка начали собирать документы. Необходимые документы оформили на ребенка через «Госуслуги», и заявление на выплату тоже подали через интернет. Нам написали, что средства должны прийти в течение семи рабочих дней, но деньги на карту пришли очень быстро — уже на третий или четвертый день. Мы их добавили к своим накоплениям и купили новую машину для более комфортного передвижения с ребенком», — поделилась молодая мама.

Заявление на выплату можно подать онлайн через сайт министерства социально-демографической и семейной политики региона в разделе «Социальный портал» (https://minsocdem.samregion.ru/portal) или в управлении соцзащиты по месту жительства. Выплата доступна в течение года после рождения ребенка при наличии у родителей российского гражданства и постоянной регистрации в Самарской области.

В следующем году региональная мера поддержки молодых мам будет продолжена. Соответствующие средства предусмотрены в проекте главного финансового документа региона на 2026 год.

Кроме того, в регионе действуют и другие меры поддержки семей с детьми, включая подарки новорожденным, в которые входят необходимые вещи для ухода за ребенком первого года жизни. С 2025 года такая социальная помощь реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного по решению Президента России Владимира Путина.

