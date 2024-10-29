100 студентов из разных регионов страны проходят стажировку на предприятиях Самарской области

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В рамках проекта «Больше, чем работа» 100 студентов из разных регионов страны проходят экспресс-стажировку на предприятиях Самарской области. Будущие инженеры, технологи, специалисты железной дороги знакомятся с потенциальными работодателями, узнают о требованиях и специфике будущей работы. Участники проекта получили уникальную возможность приобрести практические навыки для дальнейшей работы и оценить туристический и культурный потенциал региона.

«Проект открывает перед студентами и молодыми специалистами перспективы развития в рамках их профессионального профиля и дает возможность встретиться со своим будущим работодателем. Мы рады расширению географии проекта и сотрудничеству с Самарской областью, которая принимает в этом году участников из трех регионов нашей страны», - рассказал руководитель треков Росмолодёжь.Карьера и Росмолодежь.Бизнес Дмитрий Литвин.

Гостей принимали предприятия в Самаре, Тольятти и Нефтегорском районе.

На Куйбышевской железной дороге в Самаре участники проекта смогли увидеть работу помощника машиниста и узнать больше о специфике работы на железной дороге. На предприятии «ИнфраНефтеГазСервис» в Нефтегорском районе студенты попробовали себя в роли помощников бурильщика и посетили место дислокации бригады компании. Студенты из Самары посетили компанию «Фитнес-Десерты» в Тольятти, где они разобрались в профессии специалиста по качеству и производстве полезной продукции. А на нефтехимическом предприятии «Тольяттикаучук» участники из Казани познакомились с работой научно-технического центра.

Михаил Лежнев, студент 3 курса Казанского национального исследовательского технологического университета побывал на производстве и в научно-техническом центре ООО «Тольяттикаучук».

«Рад, что появилась такая возможность все посмотреть, понаблюдать за процессом, - поделился Михаил, - хотелось бы здесь поработать в будущем».

В Самарской области открыто около 45 тысяч вакансий, безработных – значительно меньше, поэтому и привлечение в Самарскую область квалифицированных специалистов – одна из задач службы занятости.

«Стажировку у нас проходят студенты из Москвы, Казани, Оренбургской области. Мы показываем ребятам, как устроены процессы на производстве и рассказываем о возможностях профессионального развития в регионе», - рассказал директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин.

Фото: Минтруда Самарской области