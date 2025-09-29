10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»

149

В Самаре подвели итоги VII Межрегионального фестиваля «Волга театральная». Обладателем Гран-при стал спектакль «Вдовий пароход» Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького, а самарские театры взяли десять наград в различных номинациях.



«Фестиваль «Волга театральная» – это, прежде всего, площадка для обмена опытом, налаживания дружеских связей, демонстрации своих достижений. Уверен, многие идеи для будущих спектаклей театры Поволжья получают именно на нашем фестивале. Поздравляю всех победителей, а особенно – театральные коллективы Самары, ведь они получили половину всех наград! Благодарю артистов, членов жюри и всех, кто работал в эти дни за кулисами, за настоящий праздник для людей, любящих театр», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Четыре награды фестиваля взял спектакль «Человек Ламанчский» театра для детей и молодежи «Мастерская». Он отмечен за лучшую работу хореографа (Алексей Жандаров), лучшую режиссерскую работу (Александр Мальцев), а также награжден за лучшую женскую и мужскую роли, которые сыграли Антонина Мещерякова и Никита Ходенков.



«Сразу четыре награды на фестивале «Волга театральная» – это поистине историческое достижение для нашего театра. Каждый из победителей внёс неоценимый вклад в создание великолепного спектакля и продемонстрировал высочайший профессионализм. От души благодарю и поздравляю всю творческую команду театра «Мастерская» с заслуженными наградами! Продолжаем работать над своими спектаклями и готовимся встречать на своей площадке гостей – труппу Крымского ТЮЗа – уже на этой неделе», – сказал директор театра для детей и молодежи «Мастерская» Олег Вейс.



Спектакль «Три сестры» театра «Самарская площадь» признан лучшим спектаклем малой формы, а также получил две награды за лучшую мужскую роль второго плана (Роман Лёксин за роль Тузенбаха и Павел Скрябин за роль Соленого). Также три награды у театра драмы «Камерная сцена», который представил спектакль «Есенин. Осколки разбитого зеркала»: в номинации «Лучшие эпизоды» (Дмитрий Романов за роль Маяковского), «Перспектива» (Андрей Бирюков за роль Сергея Есенина) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Артур Быков за роль Анатолия).



Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа: Тольятти, Альметьевска, Саранска, Орска, Нижнего Новгорода, Саратова, Йошкар-Олы, Новокуйбышевска и Самары. Все победители получили дипломы и статуэтку от самарского скульптора Николая Куклева.

Фото: администрация Самары