Главные новости:
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.
Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский
Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.
В селе Заволжье возводится новый ФАП
Заседание было посвящено вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ
Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора.
В губернии с большим успехом прошел VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного ОПК.
Участник «Школы героев» представил самарские FPV-дроны «Буревестник» на выставке ИННОПРОМ в Минске
Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.
Более 25 000 человек посетили гастрофестиваль «Самара со вкусом»
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа.
10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»
Более 350 объектов социальной сферы уже подключено к отоплению.
С 1 октября в Самаре начнут подключать к отоплению многоквартирные дома
10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»

29 сентября 2025 19:03
149
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа.

В Самаре подвели итоги VII Межрегионального фестиваля «Волга театральная». Обладателем Гран-при стал спектакль «Вдовий пароход» Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького, а самарские театры взяли десять наград в различных номинациях. 

«Фестиваль «Волга театральная» – это, прежде всего, площадка для обмена опытом, налаживания дружеских связей, демонстрации своих достижений. Уверен, многие идеи для будущих спектаклей театры Поволжья получают именно на нашем фестивале. Поздравляю всех победителей, а особенно – театральные коллективы Самары, ведь они получили половину всех наград! Благодарю артистов, членов жюри и всех, кто работал в эти дни за кулисами, за настоящий праздник для людей, любящих театр», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Четыре награды фестиваля взял спектакль «Человек Ламанчский» театра для детей и молодежи «Мастерская». Он отмечен за лучшую работу хореографа (Алексей Жандаров), лучшую режиссерскую работу (Александр Мальцев), а также награжден за лучшую женскую и мужскую роли, которые сыграли Антонина Мещерякова и Никита Ходенков. 

«Сразу четыре награды на фестивале «Волга театральная» – это поистине историческое достижение для нашего театра. Каждый из победителей внёс неоценимый вклад в создание великолепного спектакля и продемонстрировал высочайший профессионализм. От души благодарю и поздравляю всю творческую команду театра «Мастерская» с заслуженными наградами! Продолжаем работать над своими спектаклями и готовимся встречать на своей площадке гостей – труппу Крымского ТЮЗа – уже на этой неделе», – сказал директор театра для детей и молодежи «Мастерская» Олег Вейс.

Спектакль «Три сестры» театра «Самарская площадь» признан лучшим спектаклем малой формы, а также получил две награды за лучшую мужскую роль второго плана (Роман Лёксин за роль Тузенбаха и Павел Скрябин за роль Соленого). Также три награды у театра драмы «Камерная сцена», который представил спектакль «Есенин. Осколки разбитого зеркала»: в номинации «Лучшие эпизоды» (Дмитрий Романов за роль Маяковского), «Перспектива» (Андрей Бирюков за роль Сергея Есенина) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Артур Быков за роль Анатолия). 

Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа: Тольятти, Альметьевска, Саранска, Орска, Нижнего Новгорода, Саратова, Йошкар-Олы, Новокуйбышевска и Самары. Все победители получили дипломы и статуэтку от самарского скульптора Николая Куклева.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

