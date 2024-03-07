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10 марта в Софийском соборе состоится торжественное мероприятие, приуроченное Году семьи, в котором примут участие Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Мероприятие проводится с участием областного Союза журналистов и СМИ.

Начало в 12.00. Адрес — Софийский собор города Самары,( ул. Соколова, 1 А).

ПРОГРАММА:

9-00 — божественная литургия.

12-00 — Торжественное мероприятие:

— Молитва, Гимн

Ведущий — архимандрит Вениамин (Лабутин), заведующий межвузовской

кафедрой технологии и истории религий.

- Приветственное слово митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

Выступления:

«Семейное древо и современный кризис семьи» — Иеромонах Антоний (Подоровский), кандидат филососфских наук,

заведующий кафедрой библиотеки Самарской духовной семинарии.

Презентация литературно-творческого конкурса памяти архимандрита Георгия (Шестуна) «Семейное Древо: семья, род, народ» - Цветкова Ирина Владимировна, председатель САмарского областного отделения СЖР.

Концерт:

— самарский губернский студенческий хор «София»;

— Сводный детский хор «Благо», ДОЦ;

— регентский хор Самарской духовной семинарии.

Фото: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России