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10 марта в Софийском соборе состоится торжественное мероприятие, приуроченное Году семьи

7 марта 2024 14:26
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Программа мероприятия.

10 марта в Софийском соборе состоится торжественное мероприятие, приуроченное Году семьи, в котором примут участие Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Мероприятие проводится с участием областного Союза журналистов и СМИ.

Начало в 12.00. Адрес — Софийский собор города Самары,( ул. Соколова, 1 А).

ПРОГРАММА:

9-00 — божественная литургия.

12-00  — Торжественное мероприятие:
— Молитва, Гимн
Ведущий — архимандрит Вениамин (Лабутин), заведующий межвузовской
кафедрой технологии и истории религий.

- Приветственное слово митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

Выступления:

«Семейное древо и современный кризис семьи» — Иеромонах Антоний (Подоровский), кандидат филососфских наук,
заведующий кафедрой библиотеки Самарской духовной семинарии.

Презентация литературно-творческого конкурса памяти архимандрита Георгия (Шестуна) «Семейное Древо: семья, род, народ» - Цветкова Ирина Владимировна, председатель САмарского областного отделения СЖР.

Концерт:
— самарский губернский студенческий хор «София»;
— Сводный детский хор «Благо», ДОЦ;
— регентский хор Самарской духовной семинарии.

 

Фото:   пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России

Теги: Самара

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