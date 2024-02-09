10 февраля - День памяти сотрудников ОВД СО, погибших при исполнении служебных обязанностей

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25 лет назад, 10 февраля 1999 года произошло одно из самых трагичных событий в истории не только Самарской области, но и Министерства внутренних дел России в целом – страшный пожар в здании регионального УВД унес жизни 57 сотрудников и работников органов внутренних дел. Ежегодно в этот день по всей области проходят траурные мероприятия. Близкие, друзья, коллеги и жители региона вспоминают тех, кто погиб в тот страшный день.

10 февраля 2024 года в Самаре пройдет мероприятие, посвященное памяти сотрудников и работников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В 11-30 у Вечного огня на Мемориальном комплексе по улице Куйбышева, 42, построенном на месте сгоревшего здания, руководство и сотрудники ГУ МВД России по Самарской области, руководители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур губернии, представители Общественного совета при региональном главке, ветераны, родные, близкие, жители и гости города возложат цветы и примут участие в молебне, почтив память погибших, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО