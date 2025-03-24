10 апреля стартует всероссийская благотворительная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

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С 10 апреля по 22 июня пройдет благотворительная акция «Красная гвоздика». Волонтеры по всей России выйдут на улицы своих городов и будут распространять значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме волонтерских движений в распространении значков принимают участие торговые сети «Авоська», «Твой дом», «Магнит» и «Зеленый остров», маркетплейсы Wildberries и OZON. Значки также можно приобрести у проводников в поездах «Сапсан» и поездах дальнего следования РЖД, на ВДНХ и в некоторых отделениях Почты России – поэтому любой желающий, независимо от места нахождения, сможет стать участником акции и внести свой вклад в заботу о ветеранах.

Акция проводится в России с 2016 года и ее главная цель – собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. В 2024 году к «Красной гвоздике» присоединились 79 регионов России – почти по всей стране «Волонтёры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой» и участники волонтерского движения фонда «Память поколений» выходили на улицы своих городов и распространяли значки «Красная гвоздика» за пожертвования.

В Самарской области в прошлом году акцию поддержали «серебряные» волонтёры программы «Молоды душой» и собрали 480 тысяч рублей. Собранные средства были направлены на медицинскую помощь ветеранам: операции, курсы реабилитации, слуховые аппарат, протезы, электрические коляски, лекарства и другие медицинские нужды ветеранов.

В этом году к «Красной гвоздике» присоединятся 83 региона, Самарская область – в их числе! Если встретите «Волонтёров Победы» или добровольцев из программы «Молоды душой», обязательно примите участие в акции «Красная гвоздика» и сделайте свой вклад в помощь ветеранам!

Фото предоставлено БФ «Память поколений».