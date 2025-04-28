1 мая в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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1 мая в Самаре запланирован ряд мероприятий, посвященных государственному Празднику Весны и Труда. В связи с этим на территории города будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:



- с 6:00 до 15:30 1 мая – по проспекту Юных Пионеров, от улицы Металлистов до Ташкентского переулка и по Ташкентскому переулку, от улицы Енисейской до улицы Ставропольской;

- с 8:00 до 15:00 1 мая – по улице Чапаевской, от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской и по улице Шостаковича, от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.



Остановка и/или стоянка транспортных средств будет запрещена на следующих участках:

- с 17:00 30 апреля до 15:30 1 мая – по проспекту Юных Пионеров от улицы Металлистов до Ташкентского переулка и по Ташкентскому переулку, от улицы Енисейской до улицы Ставропольской;

- с 17:00 30 апреля до 15:00 1 мая – по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской и по улице Шостаковича, от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.



Городской департамент транспорта рекомендует автомобилистам заблаговременно планировать свои поездки и использовать для объезда соседние улицы, а пассажирам общественного транспорта учитывать, что с 8:00 до 15:00 1 мая автобусы маршрутов № 24 и № 91 будут следовать по скорректированным схемам.



Подробно ознакомиться с временными схемами организации движения транспорта, в том числе трассами следования городского пассажирского транспорта можно в приложениях.