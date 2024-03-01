1 марта - Всемирный день гражданской обороны

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В преддверии Всемирного дня гражданской обороны инструктор противопожарной профилактики пожарно-спасательной части № 122 Татьяна Рязанцева и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, старший лейтенант полиции Сергей Грецов провели совместные профилактические мероприятия с учащимися Обшаровской школы № 2 Приволжского района.

Татьяна Николаевна рассказала ребятам о системе работы пожарных и диспетчеров в частях, как в современном обществе развивается пожарное дело в районе. Командир отделения пожарно-спасательной части № 124 Александр Клычков показал ребятам боевую одежду пожарного и специальный защитный костюм от повышенных температур. Представители противопожарной службы Самарской области повторили вместе с учениками правила поведения при пожаре и телефоны экстренных служб.