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1 июня в Самаре пройдет областной фестиваль «Мир начинается с детства» 

30 мая 2025 16:45
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Гостей фестиваля ждет обширная развивающая, культурная и выставочная программа.

1 июня 2025 года в Самаре состоится областной детский фестиваль «Мир начинается с детства!». Мероприятие, организованное Министерством социально-демографической и семейной политики, пройдет на территории Струковского сада с 11:00 до 18:00 в рамках празднования Международного дня защиты детей.   0+

Гостей фестиваля ждет обширная развивающая, культурная и выставочная программа. В течение всего дня для ребят будет организована работа множества интерактивных площадок, пройдут различные мастер-классы, игротеки, будут работать творческие мастерские и спортивные площадки. На эстраде в течение всего дня будут выступать творческие коллективы с самыми яркими и веселыми номерами. Для самых спортивных и активных будет работать площадка ГТО, где можно будет сдать нормативы комплекса ГТО по отдельным видам испытаний. 

В 11.00 начнется представление уличных театров: на большой театральной площадке выступят артисты театров из Самарской области и приглашённые коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, которые представят свои лучшие постановки. Так, Самарский театр юного зрителя предложит хорошо знакомые с детства «Сказки Пушкина», а коллектив из северной столицы - свое прочтение классической истории «Что за репка в теремке».

Также с 11.00 на малой театральной площадке пройдут весёлые интерактивные представления с ростовыми куклами, кукольные

спектакли и сказочное шоу мыльных пузырей.

С 11.00 до 16.00 у всех желающих будет возможность пройти уникальный интерактивный квест «Мир начинается с детства». Чтобы успешно преодолеть испытания, участникам предстоит посетить 15 «точек-станций». Часть станций расположена за пределами сада, в знаковых культурных объектах Самары, расположенных в шаговой доступности, таких как Музей модерна и Детская картинная галерея. Отметим, что среди участников квеста не будет проигравших, а будут участники, прошедшие различное количество станций квеста. И все получат свои заслуженные сувениры и призы!

На площадке «Движения первых» пройдет концерт детских творческих коллективов, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, будет работать фотобудка с моментальной печатью. 

На площадке Главного управления МВД по Самарской области гости смогут ознакомиться с выставкой патрульных автомобилей и мотоциклов ДПС, будет работать площадка безопасности дорожного движения, где дети с помощью очков виртуальной реальности совершат прогулку по улицам города, а также примут участие в мастер-классах по изготовлению световозвращающих элементов и по вождению на электросамокатах. Кроме того, ребята смогут увидеть показательные выступления кинологов со своими четвероногими помощниками. 

Не останутся без внимания и взрослые. В Струковском саду будет работать консультационный центр для родителей и детей. Специалисты расскажут всем желающим о действующих в нашем регионе мерах поддержки семей с детьми, о реабилитационных услугах для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Теги: Самара

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