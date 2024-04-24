Жители Самарской области могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества «Знание»

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Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителям основного отбора подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента, а сильнейшим школьникам — путевки в МДЦ «Артек». Подать заявку могут граждане РФ от 14 лет на сайте проекта с 24 апреля до 30 июня 2024 года (школьники — до 3 июня).

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Выпускники курса до 5 июля должны загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — «семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России.

Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.

«За три сезона “Лига Лекторов” показала свою востребованность. Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор Общества “Знание” должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере, навыком организации мероприятий. Поэтому отбор в региональные команды лекторов стал серьезнее: теперь он включает обучение, интервью и проверку организаторских способностей. Лидеры общего зачета поедут на трехдневный финал в Москву в 2025 году», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся в профильную смену Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября 2024 года.

Участники Знание.Лектор могут получить партнерские призы, выполняя дополнительные задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

Проект Знание.Лектор — 2024 является продолжением Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», который за три сезона охватил все регионы России.

В прошлом сезоне победительницей от Самарской области стала Алевтина Бухнер, заместитель директора Малой академии государственного управления, руководитель Центра инклюзивного образования, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления и правового регулирования государственной службы Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка». Алевтина — эксперт в области социального проектирования и формирования имиджа, автор более 20 статей по темам молодёжной политики, формирования имиджа и развития инклюзивного образования. Кроме того, в число финалистов конкурса вошли специалист отдела маркетинга, член совета молодых учёных и специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виктория Замятина и президент Региональной общественной организации «Самарское психолого-педагогическое общество», психолог, председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Самарской области, председатель АНО «Эко культура и технологии» Григорий Спижевой.