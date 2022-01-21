Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперт назвала способы распознать телефонного мошенника
Эксперт назвала способы распознать телефонного мошенника
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню студента
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню студента
В Ставропольском районе в 2022 году благоустроят парковые и пешеходные зоны
В Ставропольском районе в 2022 году благоустроят парковые и пешеходные зоны
Заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля
Заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля
В Кинельском районе столкнулись грузовик и микроавтобус
В Кинельском районе столкнулись грузовик и микроавтобус
Лишь каждый второй россиянин организует поиск работы так, чтобы его ничто не отвлекало.
Лишь каждый второй россиянин организует поиск работы так, чтобы его ничто не отвлекало
Водитель из Кинель-Черкасского района выпил в семь раз больше допустимого
Водитель из Кинель-Черкасского района выпил в семь раз больше допустимого
«Единая Россия»: Реформирование муниципальной власти повысит ее ответственность перед людьми
«Единая Россия»: Реформирование муниципальной власти повысит ее ответственность перед людьми
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.44
-0.43
EUR 86.82
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню студента

21 января 2022 11:48
44
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню студента

Онлайн-программу ко Дню российского студенчества подготовил московский Музей Победы. 25 января интернет-пользователей ждут виртуальная выставка, онлайн-экскурсия, тематические кинопоказы и викторина.

Посмотреть программу можно будет на сайте музея https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-rossiyskogo-studenchestva-tatyanin-den/

Роковой день - 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз - разделил жизни миллионов жителей нашей страны на «до» и «после». Тяжелые военные времена сказались и на работе высших учебных заведений и судьбах их воспитанников. Многие преподаватели и студенты добровольно отправлялись на фронт. Для тех, кто оставался в тылу, учебный процесс был перестроен, изменены многие направления научно-исследовательской деятельности. Наша новая онлайн-программа расскажет о жизни студентов в годы Великой Отечественной, о мужестве и самоотверженности молодежи», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Как в годы войны был организован учебный процесс в университетах и институтах? Какие подвиги совершили молодые люди, сменившие студенческую скамью на солдатскую шинель? Об этом расскажет новая виртуальная выставка, приуроченная ко Дню студента. В электронной экспозиции представят оцифрованные раритеты из фондов музея. Пользователи увидят фотографии военных лет и документы, смогут узнать об эвакуации высших учебных заведений, изменениях в учебных программах, участии студентов в отрядах противовоздушной обороне и строительстве оборонительных сооружений и др. Зрители также увидят фотографии «ночных ведьм». Именно так немцы называли летчиц женского авиаполка ночных бомбардировщиков. Многие из «ночных ведьм» бросили учебу, чтобы сесть за штурвал военного самолета.

Подвигам молодых людей в годы Великой Отечественной также посвятят новую тематическую онлайн-экскурсию. Гости «побывают» в двух масштабных экспозициях – «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Сочетание исторически достоверных декораций, проекций, голограмм, фильмов-реконструкций и подлинных экспонатов военного времени позволят пользователям погрузиться в события прошлого. Гид расскажет о героизме молодогвардейцев и подольских курсантов, об участии студентов в народном ополчении, пожарной самообороне и др.

Всех желающих также приглашают пройти онлайн-тест и проверить свои знания о жизни студентов в годы Великой отечественной войны. Выполнив все задания, пользователи узнают много интересных фактов из жизни молодежи середины ХХ века.

В онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут советский фильм «Молодая гвардия» (1948). Военная драма, снятая Сергеем Герасимовым по мотивам  одноименного романа Александра Фадеева, повествует о героизме участников комсомольской̆ подпольной̆ организации. Кроме того, зрители увидят фильм «Сверстницы» режиссера Василия Ордынского. Лента, созданная в 1959 году, рассказывает о судьбах студентов послевоенного поколения на примере истории трех подруг.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
543
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
361
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
905
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
761
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
19 января 2022  12:12
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
582
Весь список