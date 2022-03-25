«Жигулёвская долина» станет одной из площадок проведения Тотального диктанта – 2022

Совсем скоро, а именно 30 марта, начнется регистрация на Тотальный диктант – 2022
Технопарк «Жигулевская долина» традиционно станет одной из площадок проведения Всероссийской акции по проверке грамотности. Всего же в Тольятти будет работать 14 площадок для написания диктанта:
Площадки в Автозаводском районе:
- Тольяттинский государственный университет (ул. Фрунзе, 2Г)
Обязательная регистрация
- Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Жукова, 52)
Обязательная регистрация
- Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Тополиная, 49)
Обязательная регистрация
- ГАУ «ЦИК СО» Технопарк «Жигулевская долина» (Южное шоссе, 165, корпус 1.1)
Обязательная регистрация
- Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (ул. Юбилейная, 4А)
Обязательная регистрация
- Библиотека Культурного Центра «Автоград» (ул. Юбилейная, 8)
Обязательная регистрация
Площадки в Центральном районе:
- Тольяттинский государственный университет (ул. Белорусская, 14)
Открытая площадка
- Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Карла Маркса, 60)
Обязательная регистрация
- Центральная библиотека им. В.Н. Татищева МБУК «Библиотеки Тольятти» (б-р Ленина, 10)
Обязательная регистрация
- Модельная библиотека «Для друзей» МБУК «Библиотеки Тольятти» ул. Голосова, 20
Обязательная регистрация
- Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (ул. Горького, 42)
Обязательная регистрация
Площадки в Комсомольском районе:
- ДК «Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, 12)
Обязательная регистрация
- Детская библиотека №8 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (ул. Лизы Чайкиной, 71 А)
Обязательная регистрация
Площадки в Шлюзовом микрорайоне:
- Детская библиотека №8 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (ул. Носова, 21)
Обязательная регистрация
Список всех площадок на сайте https://totaldict.ru/tolyatti/ в разделе «Площадки»
Сам Тотальный диктант состоится 9 апреля в 15:00. До встречи на диктанте!