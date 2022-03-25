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«Жигулёвская долина» станет одной из площадок проведения Тотального диктанта – 2022

25 марта 2022 10:32
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«Жигулёвская долина» станет одной из площадок проведения Тотального диктанта – 2022

Совсем скоро, а именно 30 марта, начнется регистрация на Тотальный диктант – 2022 

Технопарк «Жигулевская долина» традиционно станет одной из площадок проведения Всероссийской акции по проверке грамотности. Всего же в Тольятти будет работать 14 площадок для написания диктанта:

Площадки в Автозаводском районе:

  • Тольяттинский государственный университет (ул. Фрунзе, 2Г) 

Обязательная регистрация

  • Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Жукова, 52) 

Обязательная регистрация

  • Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Тополиная, 49) 

Обязательная регистрация

  • ГАУ «ЦИК СО» Технопарк «Жигулевская долина» (Южное шоссе, 165, корпус 1.1) 

Обязательная регистрация

  • Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (ул. Юбилейная, 4А) 

Обязательная регистрация

  • Библиотека Культурного Центра «Автоград» (ул. Юбилейная, 8) 

Обязательная регистрация

 

Площадки в Центральном районе:

  • Тольяттинский государственный университет (ул. Белорусская, 14) 

Открытая площадка

  • Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Карла Маркса, 60) 

Обязательная регистрация

  • Центральная библиотека им. В.Н. Татищева МБУК «Библиотеки Тольятти» (б-р Ленина, 10)

Обязательная регистрация

  • Модельная библиотека «Для друзей» МБУК «Библиотеки Тольятти» ул. Голосова, 20

Обязательная регистрация

  • Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (ул. Горького, 42)

Обязательная регистрация

Площадки в Комсомольском районе:

  • ДК «Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, 12)

Обязательная регистрация

  • Детская библиотека №8 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (ул. Лизы Чайкиной, 71 А)

Обязательная регистрация

Площадки в Шлюзовом микрорайоне:

  • Детская библиотека №8 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (ул. Носова, 21)

Обязательная регистрация

Список всех площадок на сайте https://totaldict.ru/tolyatti/    в разделе «Площадки»

Сам Тотальный диктант состоится 9 апреля в 15:00. До встречи на диктанте!

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