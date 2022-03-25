«Жигулёвская долина» станет одной из площадок проведения Тотального диктанта – 2022

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Совсем скоро, а именно 30 марта, начнется регистрация на Тотальный диктант – 2022

Технопарк «Жигулевская долина» традиционно станет одной из площадок проведения Всероссийской акции по проверке грамотности. Всего же в Тольятти будет работать 14 площадок для написания диктанта:

Площадки в Автозаводском районе:

Тольяттинский государственный университет (ул. Фрунзе, 2Г)

Обязательная регистрация

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Жукова, 52)

Обязательная регистрация

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Тополиная, 49)

Обязательная регистрация

ГАУ «ЦИК СО» Технопарк «Жигулевская долина» (Южное шоссе, 165, корпус 1.1)

Обязательная регистрация

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (ул. Юбилейная, 4А)

Обязательная регистрация

Библиотека Культурного Центра «Автоград» (ул. Юбилейная, 8)

Обязательная регистрация

Площадки в Центральном районе:

Тольяттинский государственный университет (ул. Белорусская, 14)

Открытая площадка

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Карла Маркса, 60)

Обязательная регистрация

Центральная библиотека им. В.Н. Татищева МБУК «Библиотеки Тольятти» (б-р Ленина, 10)

Обязательная регистрация

Модельная библиотека «Для друзей» МБУК «Библиотеки Тольятти» ул. Голосова, 20

Обязательная регистрация

Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (ул. Горького, 42)

Обязательная регистрация

Площадки в Комсомольском районе:

ДК «Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, 12)

Обязательная регистрация

Детская библиотека №8 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (ул. Лизы Чайкиной, 71 А)

Обязательная регистрация

Площадки в Шлюзовом микрорайоне:

Детская библиотека №8 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (ул. Носова, 21)

Обязательная регистрация

Список всех площадок на сайте https://totaldict.ru/tolyatti/ в разделе «Площадки»

Сам Тотальный диктант состоится 9 апреля в 15:00. До встречи на диктанте!