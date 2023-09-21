Жаростойкий бетон из отходов начали делать в Самарском политехе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Подстепках горели кровля и мансарда жилого дома на площади 96 кв. метров
В Подстепках горели кровля и мансарда жилого дома на площади 96 кв. метров
Стартуют продажи LADA Granta Sport
Стартуют продажи LADA Granta Sport
В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ
В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ
Повышение цен на дизельное топливо в России носит временный характер
Повышение цен на дизельное топливо в России носит временный характер
Арт-фестиваль «Яркие тени» в с. Ширяево соберет более 250 участников
Арт-фестиваль «Яркие тени» в с. Ширяево соберет более 250 участников
Самарские волонтеры будут учиться искать людей
Самарские волонтеры будут учиться искать людей
Продолжается прием заявок НКО для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов
Продолжается прием заявок НКО для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов
В Самаре с 25 по 29 сентября будут перебои в телерадиовещании
В Самаре с 25 по 29 сентября будут перебои в телерадиовещании
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.4
EUR 103.37
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жаростойкий бетон из отходов начали делать в Самарском политехе

21 сентября 2023 11:40
152
Жаростойкий бетон из отходов начали делать в Самарском политехе

Рецепт огнеупорного бетона на основе металлургических отходов разработали ученые в Самарском политехе. По словам специалистов, такое решение приведет к удешевлению производства стройматериала и улучшению экологической безопасности в промышленных регионах. Результаты опубликованы в журнале "Строительные материалы".

Огенеупорные бетоны чаще всего используются в химической, металлургической и строительной промышленностях для создания печей и конструкций, способных выдерживать температуры до 1500 градусов, рассказали в СамГТУ.

Чтобы смесь для изготовления стройматериала затвердела, в вяжущее вещество, которое придает раствору пластичность, необходимо добавить отвердитель. Именно от его особенностей и свойств будет зависеть прочность итогового продукта, дополнили в вузе.

Специалисты Самарского политеха установили, что в качестве отвердителя можно использовать алюмокальциевый шлам, богатый оксидами кальция и алюминия. Это один из отходов металлургических заводов, поэтому использование данного компонента удешевит производство стройматериала и сможет привести к повышению его прочности, подчеркнули в СамГТУ.

"Изучение химического состава шлама одного из самарских металлургических заводов показало наличие высокого содержания оксидов кальция (26–28 %) и алюминия (14–20%) в сырье. Именно эти показатели и обеспечивают высокую эффективность отхода в качестве отвердителей", – пояснила доцент кафедры строительной механики, инженерной геологии, оснований и фундаментов СамГТУ Маргарита Баранова.

По ее словам, наибольший рост прочности выявлен в вяжущих составах на основе жидкого стекла с добавлением тонкомолотого шамота (обожженный алюмокальциевый шлам). Полученные результаты доказывают конкурентоспособность данной рецептуры, а масштабирование предложенного решения поможет сохранять экологическую безопасность в городах, поблизости от промышленных зон, продолжила специалист.

"Для Самарского региона, как и для других промышленно развитых территорий, проблема вторичного использования отходов является очень актуальной. Полученные нами стройматериалы показывают, что промотходы следует эффективно использовать, а не направлять для захоронения на полигоны, которые могут представлять опасность для окружающей среды при нарушении техники безопасности", – обратила внимание Баранова.

Она добавила, что исследователи проанализировали прочностные свойства жаростойкого бетона из шамота при различном расходе шлама и разной температуре обжига. Это позволило выявить оптимальные параметры для экспериментального производства строительного материала по технологии вуза.

А для применения технологии в других регионах необходимо проанализировать состав карбонатного шлама крупных металлургических заводов и разрабатывать рецептуру с учетом результатов анализа, уточнила Баранова.

Источник иллюстрации — пресс-служба Самарского политеха.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
21 сентября 2023  13:08
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
96
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
21 сентября 2023  10:45
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
236
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
21 сентября 2023  09:28
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
166
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
20 сентября 2023  12:40
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
409
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
19 сентября 2023  13:43
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
757
Весь список