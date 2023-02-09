Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта

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Прием заявлений на обучение в 1 классах школ стартует 31 марта 2023 года и продлится до 30 июня. Вторая волна зачисления начнется 6 июля и завершится 5 сентября. О сроках приемной кампании сообщили в департаменте образования администрации Самары в ответ на запрос портала "Волга Ньюс".

Заявления будут приниматься через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

С 15 марта у родителей или законных представителей будущих первоклассников появится возможность заполнить заявление на Госуслуги заранее и сохранить его в черновиках личного кабинета.

31 марта принимаются заявления от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживающих на закрепленной территории (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов и общеобразовательных школ). Запись начнется в одно время – в 9:00.

Второй этап приема заявлений начнется 6 июля в 9:00 – будут приниматься заявления от родителей детей, независимо от места регистрации ребенка на свободные места.

Отметим, что из-за переполненности многих городских школ, приемная кампания превращается в "войну кнопок" - кто быстрее загрузил заявление на Госуслугах, у того ребенок и принят в школу.