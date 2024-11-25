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Юные москвичи отправятся в экспедицию в Антарктиду изучать пингвинов и льды

25 ноября 2024 15:52
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Юные москвичи отправятся в экспедицию в Антарктиду изучать пингвинов и льды

Стали известны имена участников первой молодежной Антарктической экспедиции. Из десятков тысяч школьников и студентов были выбраны 13 человек, которые отправятся в район российской антарктической станции "Прогресс".

В суровых условиях Южного полюса им предстоит собрать научные данные, которые позволят приоткрыть тайны шестого континента. Об этом в эфире телеканала "Россия" рассказал руководитель московской молодежной антарктической экспедиции Иван Смирнов. По заданию института Океанологии РАН, под руководством опытных наставников школьники и студенты проведут сотни экспериментов. Изучат, в том числе, состояние льда и снега.

"Направление исследования связано с атмосферой и гидросферой. Экспедиция позволяет собрать все эти данные, и в дальнейшем они [участники экспедиции] будут долго их анализировать", – пояснил перед стартом Иван Смирнов.

Работать участникам придется в экстремальных условиях. Но они к этому уже готовы морально, физически и даже продумали рацион питания. "Меню на четыре дня, оно цикличное: на завтрак каша, каждый ужин – десерт", – говорит студентка Екатерина Курнявцева. На путешествие в Антарктиду членов группы вдохновил опыт молодых исследователей Северного полюса. Прошлая экспедиция состоялась год назад. Путь от Москвы до Антарктиды займет больше суток. Старт назначен на 26 ноября, пишет Смотрим.

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