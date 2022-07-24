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Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу

24 июля 2022 11:45
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Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу

Изучаем программу X Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» на 24 июля – финалом четвертого дня форума станет выступление самарской группы «Пасадена».

24 июля в палаточном лагере на фестивальной поляне продолжат свою работу открытые практико-ориентированные площадки Open Space, пройдут уникальные сессии Soft Skills, направленные на развитие гибких навыков, состоятся образовательные сессии.

В 11.40 начнется образовательная программа. Для участников смены «Миссия Добро» опытные эксперты проведут тренинг по эффективному взаимодействию, а «Управляй будущим» - о навыках публичных выступлений и ораторскому мастерству.

Руководитель проектов Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив и представитель «Росмолодежь.Бизнес» расскажут участникам смены «Делай дело» о больших возможностях для малого бизнеса, а во второй половине дня основатель проекта экскурсий «Арт-экскурсии» и основатель бренда одежды «Самара — город-курорт» проведут мастер-класс «Public Talk о запуске проектов и фишках региональных и федеральных бизнесов «Как видеть возможности для бизнеса в своем городе?»

Лекционное занятие с презентацией и сторителлингом об истории, национальных особенностях и аспектах жизни народов севера состоится и для участников смены «Мой народ». Проведет его для слушателей специалист по жанрам творчества Центр национальных культур в ЯНАО, а модератором выступит Арт-директор Этно-парка г. Новый Уренгой.

Также лекции будут доступны и для слушателей смены-лаборатории «Практика» - «Как сделать лайфстайл-медиа в регионах», «Музыкальный фестиваль: инструкция по применению».

Для слушателей направления «Единство действий» пройдет командная игра «Этноконфессиональный диалог».

Смена «Место жительство» будет представлена мастер-сессией «Локальная идентичность: как сохранить и развивать?».
В рамках смены «Творческий процесс» пройдут мастер-классы по темам: «Грани музыканта. Импровизация и композиция», «Пластический тренинг актера» и «Базовые принципы пластического театра».

Интересной будет и программа работы научного кластера. Так, директор по образовательным проектам НОЦ «Инженерия будущего» расскажет для чего нам нужен НОЦ и каковы перспективы взаимодействия, а также проведет научно-проектную игру «Венецианский купец». Студенты Самарского технического университета проведут мастер-класс по использованию подводных роботов.

Продолжат свою работу и открытые практико-ориентированные площадки Open Space и сессия Soft Skills.

Увлекательной станет культурно-досуговая программа. Танцевальный мастер-класс по хип-хопу, контемпу и брейкингу, творческий мастер-класс «Текстурная паста», турнир по футболу и волейболу, скалодром, гейм-зона с игровыми приставками, зона настольных игр, а также танцевальный Баттл и мероприятие от смены-лаборатории «Практика», - все это и многое другое ожидает форумчан на фестивальной поляне с 18.00.

А в 23.00 на главной сцене выступит группа «Пасадена». Завершится вечер караоке и дискотекой.

Теги: В центре внимания

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