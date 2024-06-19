Я нашел ошибку
Главные новости:
Подобные мероприятия вызывают у детей интерес и уважение к профессии пожарного, помогают получать полезные знания и навыки.
Самарским лицеистам огнеборцы продемонстрировали современную пожарную технику 
Установлен 12-летний школьник, который поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса.
В Чите на территории гаражного бокса сгорели шесть машин из-за подожженного тополиного пуха
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
Еще пять лицеистов продемонстрировали отличные знания и набрали на ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и обществознанию больше 90 баллов.
Выпускник лицея Самарского политеха сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Передавать показания нужно каждый месяц. Если этого не делать, то через три месяца  расчёт будет вестись по нормативу, который предусмотрен законом.
«РКС-Самара» рассказывают, как не стать должником в отпуске
Следите за количеством и качеством пищи.
Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ: как жить, чтобы показатель глюкозы в крови был в норме
Оборудование позволяет проводить нагрузочное тестирование сердечно-сосудистой системы.
Современная стресс-тест система с велоэргометром поступила в Кинель-Черкасскую ЦРБ
В числе победителей турнира - два представителя Самарской области, Игорь Щелочков и Никита Глазунов.
В Самарской области состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.04
-2.01
EUR 93.3
-2.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарским лицеистам огнеборцы продемонстрировали современную пожарную технику 
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выпускник лицея Самарского политеха сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

19 июня 2024 14:49
79
Еще пять лицеистов продемонстрировали отличные знания и набрали на ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и обществознанию больше 90 баллов.

В Самарской области подвели итоги единых государственных экзаменов по нескольким предметам. Выпускник общеобразовательного архитектурно-технического лицея Политеха Рустам Ханмагомедов показал на ЕГЭ по русскому языку наивысший результат. Он стал одним из 82 стобалльников Самарской области по этому предмету. Кроме того, еще пять лицеистов продемонстрировали отличные знания и набрали на ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и обществознанию больше 90 баллов.

Рустам Ханмагомедов учился в специализированном классе по профилю «Информатика». К слову, на ЕГЭ по математике он чуть-чуть не дотянул до наивысшего результата, набрав 98 баллов. Сейчас золотой медалист выбирает вуз, в котором продолжит учиться. Его мечта – преподавать физику в университете. Он отмечает, что для успешной сдачи экзаменов нужно желание и поддержка учителей.

– Я поступил в лицей по совету знакомых, которые уже получили здесь образование, и не пожалел, – говорит Рустам Ханмагомедов. – У нас сильный преподавательский состав. Нужно понимать, что для получения 100 баллов важно хотеть учиться, и главное – чтобы это стремление совпадало с желанием учителей давать знания. В нашем лицее у них оно есть всегда. Помимо этого, я не забывал о грамотном распределении времени, уделяя внимание пробелам в своих знаниях. Можно сказать, я уделял внимание своему будущему.

Сегодня школьники узнали результаты ЕГЭ по физике. Наш лицеист Данил Морозов набрал 96 баллов – это лучший результат за всю историю политеховского лицея. Отличился он и в остальных предметах: сдал математику на 95 баллов и русский на 91.

Лицеисты, набравшие более 90 баллов:

Егор Данилин – русский язык (91), обществознание (94);

Мадина Мавлютова – русский язык (94), математика (95);

Наталья Егорова – русский язык (91), математика (95), обществознание (90);

Арина Короткова – русский язык (97), математика (94).

Напомним, что общеобразовательный архитектурно-технический лицей СамГТУ – это структурное подразделение Самарского политеха. В этом году из его стен выходят 110 выпускников, обучавшихся в архитектурном, дизайнерском, информационном, физико-математическом и педагогическом классе, а также в специализированном классе по профилю «Информатика».

 

Фото:   из школьного альбома 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024, 15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций. Общество
7
Следите за количеством и качеством пищи.
19 июня 2024, 14:37
Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ: как жить, чтобы показатель глюкозы в крови был в норме
Следите за количеством и качеством пищи. Здравоохранение
80
Оборудование позволяет проводить нагрузочное тестирование сердечно-сосудистой системы.
19 июня 2024, 14:33
Современная стресс-тест система с велоэргометром поступила в Кинель-Черкасскую ЦРБ
Оборудование позволяет проводить нагрузочное тестирование сердечно-сосудистой системы. Здравоохранение
80
В центре внимания
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024  15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
70
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
524
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
295
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
559
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
1069
Весь список