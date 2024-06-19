Выпускник лицея Самарского политеха сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

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В Самарской области подвели итоги единых государственных экзаменов по нескольким предметам. Выпускник общеобразовательного архитектурно-технического лицея Политеха Рустам Ханмагомедов показал на ЕГЭ по русскому языку наивысший результат. Он стал одним из 82 стобалльников Самарской области по этому предмету. Кроме того, еще пять лицеистов продемонстрировали отличные знания и набрали на ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и обществознанию больше 90 баллов.

Рустам Ханмагомедов учился в специализированном классе по профилю «Информатика». К слову, на ЕГЭ по математике он чуть-чуть не дотянул до наивысшего результата, набрав 98 баллов. Сейчас золотой медалист выбирает вуз, в котором продолжит учиться. Его мечта – преподавать физику в университете. Он отмечает, что для успешной сдачи экзаменов нужно желание и поддержка учителей.

– Я поступил в лицей по совету знакомых, которые уже получили здесь образование, и не пожалел, – говорит Рустам Ханмагомедов. – У нас сильный преподавательский состав. Нужно понимать, что для получения 100 баллов важно хотеть учиться, и главное – чтобы это стремление совпадало с желанием учителей давать знания. В нашем лицее у них оно есть всегда. Помимо этого, я не забывал о грамотном распределении времени, уделяя внимание пробелам в своих знаниях. Можно сказать, я уделял внимание своему будущему.

Сегодня школьники узнали результаты ЕГЭ по физике. Наш лицеист Данил Морозов набрал 96 баллов – это лучший результат за всю историю политеховского лицея. Отличился он и в остальных предметах: сдал математику на 95 баллов и русский на 91.

Лицеисты, набравшие более 90 баллов:

Егор Данилин – русский язык (91), обществознание (94);

Мадина Мавлютова – русский язык (94), математика (95);

Наталья Егорова – русский язык (91), математика (95), обществознание (90);

Арина Короткова – русский язык (97), математика (94).

Напомним, что общеобразовательный архитектурно-технический лицей СамГТУ – это структурное подразделение Самарского политеха. В этом году из его стен выходят 110 выпускников, обучавшихся в архитектурном, дизайнерском, информационном, физико-математическом и педагогическом классе, а также в специализированном классе по профилю «Информатика».

Фото: из школьного альбома