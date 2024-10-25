Вячеслав Федорищев провел в СамГТУ выездное заседание оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

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Это самая крупная негосударственная школьная олимпиада, поддержанная Президентом России Владимиром Путиным. В ней принимают участие школьники из 83 регионов РФ. Организатор - Союз машиностроителей России.



За 11 лет участниками олимпиады стали более 3 млн школьников России. Самарская область входит в ТОП-5 регионов страны по количеству участников «Звезды».



«Для нашего региона, обладающего развитым промышленным комплексом, важно, что олимпиада направлена на развитие кадрового потенциала по инженерным специальностям и помогает подготовке специалистов для системообразующих предприятий, которые работают сегодня над такими стратегическими задачами, как достижение технологического суверенитета, укрепление ОПК», - отметил Вячеслав Федорищев.



5 ноября начинаются отборочные этапы олимпиады по всей стране.

«Уверен, Самарская область будет в лидерах и наши школьники покажут достойный результат», - рассказал губернатор в своем личном телеграм-канале.

Фото: пресс-служба Правительства СО