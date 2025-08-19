Вячеслав Федорищев оценил подготовку образовательных учреждений региона к новому учебному году

164

В понедельник, 18 августа, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, рассмотрели ход подготовки образовательных учреждений и школьных маршрутов к новому учебному году.

Как доложил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, всего в регионе приемке подлежат 1074 образовательные организации, которые расположены в 2250 объектах. На 15 августа признаны готовыми 1066 организаций (2230 объектов). С 18 до 29 августа оценку готовности пройдут 14 объектов. Пять объектов будут приняты после 1 сентября.

«Лично губернатор, правительство Самарской области сделали в этом году все для того, чтобы помочь муниципалитетам: 3,8 млрд рублей региональный бюджет выделил для подготовки образовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году», — отметил министр. Напомним, в прошлом году сумма на эти цели составляла 1,8 млрд рублей.

Капитальный ремонт проводился на 182 объектах. Из них не будут готовы к 1 сентября пять: детсад «Чебурашка» в Красноармейском районе, детсад «Лучик» в Кинеле, детсад «Яблонька» в Тольятти, детсад «Мишутка» в Волжском районе и школа №20 в Новокуйбышевске.

«Мы предоставили достаточно финансовых и административных возможностей уважаемым коллегам главам, чтобы реализовать базовую функцию государства – обеспечивать хорошим образованием в хорошем светлом отремонтированном помещении. Здесь нужно эту работу завершить», — подчеркнул глава региона. Он также обратился к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому с просьбой по завершении работ дать оценку действиям как подрядных организаций, так и глав муниципальных образований, где объекты попали в красную зону.

Главы этих муниципалитетов подробно доложили о проблемах, которые на объектах возникли ввиду недобросовестности подрядчиков, а также о принятых мерах к тому, чтобы исправить ситуацию. Сейчас ход работ – на их личном контроле. Главы обозначили сроки окончания ремонта. Так, детсад в Тольятти будет готов к 15 сентября, детсад в Кинеле – до 20 сентября, школа в Новокуйбышевске и детсад в Красноармейском районе — 30 сентября.

Детсад «Мишутка» находится в городском поселении Рощинский Волжского района – ситуация по нему обсуждалась в рамках итогов недавнего выезда губернатора с командой правительства в этот населенный пункт. Администрация района до 30 декабря 2025 года должна разработать проектно-сметную документацию на ремонт. Как сообщил Виктор Акопьян, по итогам проведенных работ в планах открыть этот детский сад к 1 мая следующего года. «Мы продумали распределение детей. Если будет заявка от родителей, главе нужно предусмотреть возможность открытия автобусной доставки в детский сад поселка Просвет. Такой опыт в районе уже имеется», — добавил руководитель ведомства.

«Отмечаю, что в динамике подготовки к учебному году видна ваша личная роль, заслуга всего министерства», — добавил Вячеслав Федорищев, обращаясь к министру.

Особое внимание уделили состоянию маршрутов школьных автобусов. Об их готовности доложила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко. В Самарской области по автодорогам регионального и муниципального значения проходит 766 школьных маршрутов. Задействован 681 школьный автобус, которые перевозят порядка 17 тысяч школьников. На автомобильных дорогах регионального значения расположены 95 пешеходных переходов возле общеобразовательных школ, они оборудованы всеми средствами безопасности дорожного движения.

Министерством совместно с муниципальными образованиями и Госавтоинспекцией организованы объезды сети дорог на предмет выявления недочетов. В адрес министерства поступило 455 замечаний. 93 из них касаются работ капитального характера. 194 – относятся к ямочному ремонту либо отсутствию или повреждению поверхности знаков, обновлению разметки, отсутствию тротуара и будут устранены до 29 августа.

Подробно руководитель министерства остановилась на 5 проблемных школьных маршрутах и мерах по их приведению в нормативное состояние к учебному году. Сейчас выполняются поддерживающие работы – подрядчики устраняют ямы и колейность.

«Коллеги, не так много времени осталось до 1 сентября. Я вас прошу уделить внимание освещенности улиц, которые подходят к нашим школам. Не то что есть там лампочка или нет, а яркий там свет или нет – зимой утром дети ходят в школу, когда еще темно. Состояние дорог, подъездных путей: все — внимательно, все — на личном контроле. Заходите в учреждения, нажимайте тревожные кнопки, вместе с сотрудниками Росгвардии смотрите время доезда, смотрите, как работают или не работают те или иные элементы безопасности. Все на личном контроле. Это наша прямая зона ответственности», — поручил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства СО