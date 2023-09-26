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“Всероссийский исторический кроссворд” приглашает самарцев

26 сентября 2023 13:46
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“Всероссийский исторический кроссворд” приглашает самарцев

7 октября 2023 года в Самаре и селе Приволжье, а также еще на 400 площадках в 63 регионах России для всех любителей истории в пятый раз пройдет просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд», которая будет посвящена Году педагога и наставника. Московский городской педагогический университет – автор идеи увлекательной проверки знаний и самого кроссворда – представит задания, связанные с интересными фактами про образование, событиями из жизни известных педагогов, а также ребусы и неожиданные вопросы про школу. 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника, а образование вообще и школа в частности – неисчерпаемый кладезь сюжетов и личностей, которые оставили свой след в истории. Для того, чтобы успешно ответить на вопросы кроссворда, специальные знания не потребуются. Достаточно того, что было изучено в школе. А вот что точно пригодится, так это общая эрудиция, логика и азарт. Отвечая на занимательные вопросы и задания, участники смогут проверить, насколько их представления об исторических событиях в контексте образования и педагогики соответствуют реальным фактам и документам.

Самарская область, наряду с Москвой, Новгородской и Ярославской областями, является одним из «старожилов» акции, она принимает участие  во «Всероссийском историческом кроссворде» каждый год. 

Впервые к «Историческому кроссворду» присоединятся библиотеки, школы, колледжи и вузы Санкт-Петербурга, Магадана, Ненецкого округа, Тульской области, Югры и Чувашии. На 400 площадках по всей стране отвечать на вопросы будут более 12 тысяч участников. Стоит отметить, что в необычной проверке знаний в этом году примут участие 63 региона – на 14 больше, чем в прошлом. 

«В истории есть место не только событиям, но и смыслам. А смыслы во многом заложены культурой и образованием. В Год педагога и наставника мы решили вспомнить о том, как образование на протяжении всей нашей истории служило подспорьем для развития страны, как оно влияло на дух и поступки людей той или иной эпохи, как оно закладывало тот духовный базис, который и лег в основу истории нашей родины и ее народа», – отмечает кандидат исторических наук, доцент МГПУ Татьяна Апостолова.

Написать «Всероссийский исторический кроссворд» в Самарской области можно в Самаре и с. Приволжье.

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