Я нашел ошибку
Главные новости:
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.
Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках

6 октября 2025 15:09
103
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.

7 октября Национальный центр «Россия» станет площадкой масштабного события – Всероссийской просветительской викторины «История будущего: технологии научной фантастики». Мероприятие приурочено ко второму Международному симпозиуму «Создавая будущее» и реализуется в рамках инициативы «Работа с опытом и проектирование будущего» Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Ведущей мероприятия станет известная телеведущая, журналистка, общественный деятель, телепродюсер Яна Чурикова.  14+

«История будущего: технологии научной фантастики» – всероссийская просветительская викторина для школьников от 14 лет и студентов. Она призвана вовлечь талантливую молодежь в научно-техническое творчество и прогнозирование, формирование образа будущего России. Викторина состоит из двух этапов – отборочного и финального для 100 лучших участников.

На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов. Участниками могут стать учащиеся школ старше 14 лет и студенты высших учебных заведений, профессионально ориентированные образовательные учреждения и колледжи. Для участия необходимо зарегистрироваться заранее на портале проекта по адресу: историябудущего.рф. Время начала викторины: 7 октября в 11 часов по московскому времени. На викторине известные актеры, ученые, писатели, общественные деятели будут читать отрывки из советской научной фантастики и задавать участникам вопросы о технологиях, предсказанных и описанных фантастами прошлого, которые стали неотъемлемой частью современного мира. Организаторы подчеркивают важность развития интереса к науке и новым технологиям среди молодого поколения, ведь именно оно сможет реализовать новые грандиозные проекты и преобразовать страну в эпоху глобальных технологических изменений.

Развитие научного потенциала Самарской области, вовлечение  молодежи в научно-техническую деятельность и формирование технологического суверенитета – мультиформатная работа, которая по ведется в регионе поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Викторина «История будущего» в Самарской области очно пройдет на трех региональных площадка: Самарский государственный технический университет (ул. Ново-Садовая,14); Самарский государственный медицинский университет» (ул. Гагарина, 18А); областной центр детско-юношеского технического творчества (ул. Фрунзе, 98).

По итогам викторины в каждом федеральном округе будет определен шорт-лист из 100 финалистов (по 10 участников от каждого федерального округа, а также 20 участников из новых регионов). Финалисты будут готовить видеоролик о новой технологии для укрепления технологического суверенитета России. 

Для победителей викторины предусмотрены особые награды: возможность лично познакомиться с исследовательскими лабораториями и современными объектами, такими как суперсовременный ускорительный комплекс NICA, строительство которого завершается в Дубне. Благодаря этим экскурсиям участники смогут увидеть своими глазами, как рождаются новейшие открытия и исследования, которые однажды войдут в учебники истории.

 

Фото: организаторы викторины / департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
06 октября 2025, 16:08
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков». Экономика
2
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
06 октября 2025, 15:58
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или... ЖКХ
84
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
06 октября 2025, 15:33
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности. Общество
81
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
195
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
473
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
509
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
643
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
643
Весь список