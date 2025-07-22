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Всероссийская контрольная «Выходи решать!» стартует 28 сентября в Самаре

22 июля 2025 13:01
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Всероссийская контрольная «Выходи решать!» стартует 28 сентября в Самаре

С 28 сентября по 5 октября 2025 года вновь пройдёт ежегодная всероссийская контрольная «Выходи решать!». Масштабная акция объединит всех, кто  тянется к знаниям и готов проверить свои силы. Присоединиться к событию и решить задачи можно из любой точки мира на онлайн-платформе All Cups от VK.

Участникам предложат задачи по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии — новый предмет этого года. Задания рассчитаны на уровень 8–9 классов, но решить их могут все старше 14 лет. На выбор будут доступны один или несколько предметов.

Контрольная пройдет на All Cups, технологической платформе VK для онлайн-соревнований и IT-чемпионатов — регистрация продлится по 5 октября. Больше о событии можно узнать в сообществе «Выходи решать!» ВКонтакте. Организаторами и ключевыми партнерами в 2025 году выступают Физтех-Союз, VK Education, МФТИ, All Cups. Мероприятие реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда целевого капитала МФТИ и Фонда Горчакова.

Торжественное открытие контрольной состоится 29 сентября в Москве на площадке VK Play Arena. Гостями события станут школьники, популяризаторы науки, представители администрации МФТИ и партнерские организации. 

Учебные заведения и культурные центры по всей России могут присоединиться к «Выходи решать!» и провести контрольную на своей площадке. Регистрация уже открыта на сайте и продлится по 25 сентября. 

В этом году организаторы планируют поставить новый рекорд — 900 очных точек более чем в 85 регионах. Все кураторы площадок получат благодарственные письма, а 15 лучших со всей России будут выбраны для образовательной поездки в МФТИ и Москву.

На очных площадках пройдут яркие интерактивные мероприятия с викторинами, конкурсами и познавательными активностями. Топ-50 получат статус опорных площадок, а также подарки, призы и поддержку. Для этого организован специальный конкурс — заявку можно подать на сайте контрольной по 18 августа.

Контрольная «Выходи решать!» — это не просто тест, но и праздник для всех: яркие эмоции, различные мастер-классы, познавательные лекции и многое другое ждет гостей в этом году. Все участники получат сертификаты, а 25 лучших по каждому предмету — памятные призы и мерч от организаторов и партнёров проекта.

 

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