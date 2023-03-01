В СЭК им. П.Мачнева состоялся студенческий бал, посвященный эпохе XIX века

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«Они должны же знать, как мне хочется танцевать», - трепетала юная героиня романа «Война и мир» Наташа Ростова. Также думали и участники студенческого бала, посвященного эпохе XIX века, который олицетворяет мужество, отвагу и доблесть героев Отечественной войны 1812 года.



Поистине настоящий праздник невероятной красоты и элегантности отгремел в стенах Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Вместе с героями романа известного классика Льва Толстого участники перенеслись на светский бал в XIX век – век утонченности, вальсов и кринолина.



В продолжение заложенных традиций, в этом году участниками мероприятия также стали дамы и кавалеры Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото представлено СЭК им. П.Мачнева